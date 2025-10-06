Ярмоленко не вернулся в Украину: журналист прокомментировал конфликт игрока с Шовковским
- Андрей Ярмоленко не попал в заявку Динамо на матч из-за семейных проблем и конфликта с тренером Александром Шовковским.
- Шовковский рассердился на Ярмоленко из-за выполнения упражнений на тренировке, что привело к ссоре и дальнейшим напряженным отношениям.
Лидер киевского Динамо Андрей Ярмоленко не попал в заявку команды на матч чемпионата с Металлистом 1925. Все из-за недопонимания между футболистом и главным тренером Александром Шовковским.
Известный журналист Игорь Цыганик поделился информацией относительно ситуации, сложившейся в отношениях между Андреем Ярмоленком и Александром Шовковским. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Цыганик Live.
Почему Ярмоленко не было в заявке Динамо?
По данным источника, Андрей Ярмоленко не вернулся в Украину из-за семейных проблем. Об этом он проинформировал президента Динамо Игоря Суркиса. Однако комментарий Александра Шовковского относительно отсутствия лидера команды оказался довольно странным.
Суть в том, что сам комментарий главного тренера был довольно странным. Начались разговоры, что там какой-то конфликт. Конфликт есть и существует уже определенный период. Об этом уже все знают. Это не секрет Полишинеля. Но сейчас можно было попытаться сохранить эту ситуацию в коллективе, а не выносить ее на осуждение публики. Но Шовковский это сделал. Зачем? Чтобы показать Ярмоленко не в самом светлом образе. У меня такое ощущение, что они не могут найти общий язык,
– рассказал Цыганык.
По мнению блогера, Шовковский объяснил отсутствие Ярмоленко, будто тот самовольно покинул команду. Это довольно странно, ведь они вместе играли за "бело-синих" на протяжении многих лет и имели товарищеские отношения.
"Что случилось сейчас – непонятно. Происходят какие-то ссоры на тренировке, также вы видели эмоции Ярмоленко в матче с Кристал Пэлас, когда он что-то высказывал скамейке запасных. В чей адрес это было, на данном этапе непонятно, но то, что все происходит не очень корректно – это факт", – констатировал Цыганык.
Почему Шовковский разозлился на Ярмоленко?
- Ранее блогер Игорь Бурбас в собственной программе рассказал, что конфликт между Шовковским и Ярмоленко случился на одной из тренировок. Вроде бы тренеру не понравилось, как футболист выполняет упражнения.
- Шовковский выдал тираду с использованием нелитературных слов, после чего Ярмоленко ушел заниматься индивидуально. Впоследствии оба фигуранты конфликта прокомментировали ссору, назвав отношения "деловыми".
- По данным Transfermarkt, в сезоне-2025/26 Андрей Ярмоленко сыграл 11 матчей во всех турнирах и не отметился ни одним результативным действием. Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не вызвал звездного ветерана на решающие матчи отбора на ЧМ-2026.