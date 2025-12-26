Трехкратный обладатель "Золотого мяча" назвал безапелляционно лучшего футболиста современности

В последние годы в футболе сменилась эра доминирования Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Они почти два десятилетия сильно выделялись на фоне других звезд игры номер 1 в мире.

Сейчас нет таких явных фаворитов на статус лучшего игрока. Своим мнением по этому поводу поделился легендарный в прошлом форвард Марко ван Бастен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ziggo Sport.

Кто является лучшим футболистом современности?

Он рассказал, кого считает лучшим футболистом по состоянию на сейчас. Бывший нападающий сборной Нидерландов выделил вундеркинда из Барселоны.

Ван Бастен высоко оценил игру 18-летней звезды сборной Испании Ламина Ямаля. Он заявил, что юный вингер сейчас демонстрирует высочайший уровень в мировом футболе.

Без сомнений, Ламин Ямаль – лучший игрок мира в настоящее время. Я надеюсь только на то, что мы сможем как можно дольше наслаждаться его игрой,

– сказал ван Бастен.

Отметим, что ранее ван Бастен разнес другого звездного футболиста Мохаммеда Салаха. Он был возмущен поведением египтянина, который пошел на открытый конфликт с Ливерпулем.

"Я бы сказал, что у него мозгов как у хруща. Если так реагировать... В прошлом году он очень хорошо выступил, но в этом сезоне регрессировал. Он плохо себя вел последние несколько месяцев. Я всегда считал Слота честным и прямолинейным. Он не боится конфронтации и не говорит ничего глупого. Салах же, наоборот, атаковал его и отреагировал неправильно", – цитирует ван Бастена Voetbal Zone.

