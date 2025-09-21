Известный журналист Игорь Бурбас определил свою тройку главных претендентов на главную индивидуальную награду в футболе. Он считает, что Золотой мяч должен достаться одному из игроков ПСЖ.

Церемония награждения "Золотой мяч" состоится уже в понедельник, 22 сентября. На награду лучшему игроку года от France Football будут претендовать аж 30 футболистов, сообщает 24 Канал.

Кто фаворит на Золотой мяч-2025?

Главным претендентом на трофей считается форвард ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле. Однако многие эксперты не согласны с такой оценкой и имеют других фаворитов.

Известный блогер и журналист Игорь Бурбас в эксклюзивном комментарии 24 Каналу дал свою оценку главных фаворитов церемонии. Эксперт считает, что награду должен получить один из игроков ПСЖ.

Золотой мяч обычно вручают за индивидуальные и командные достижения. Поэтому справедливо будет отдать награду кому-то из ПСЖ – абсолютному триумфатору прошлого сезона. Наиболее ценными в его составе, без сомнения, были Усман Дембеле, Нуну Мендеш и Витинья. Последние два ко всем клубным победам еще и взяли трофей со сборной в Лиге Наций,

– считает Игорь.

Среди названых трех претендентов Бурбас отдает предпочтение Витинье. По его мнению, этот игрок был наиболее важным для ПСЖ в его чемпионском сезоне.

На мой личный взгляд, больше всего на Золотой мяч заслуживает Витинья. Это фундаментальный игрок как для ПСЖ, так и для сборной Португалии. Однако обычно больше голосуют за зрелище, а его результативно и победно дарил Дембеле. Поэтому он, вероятно, и возьмет позолоченный приз,

– отметил эксперт.

Напомним, что ранее Максим Гиленко высказал свои аргументы в пользу Ламина Ямаля. Именно вундеркинд Барселоны, а также его партнер по команде Рафинья являются главными конкурентами для Дембеле.

К слову, прошлом году Золотой мяч достался лидеру Манчестер Сити Родри. Тогда ожидалось, что трофей вручат Винисиусу. Поэтому представители Реала бойкотировали церемонию, когда узнали, что их футболист не будет признан лучшим.

