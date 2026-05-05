"Он тактически очень сильный тренер": Левченко оценил Мальдеру, который может возглавить сборную Украины
- Евгений Левченко высказался о профессиональных качествах Андреа Мальдеры, отметив его сильные тактические навыки и способность улучшать себя.
- Мальдера считается вероятным преемником Сергея Реброва на посту тренера сборной Украины, но его недостатком является отсутствие опыта работы главным тренером.
Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал профессиональные качества итальянца Андреа Мальдеры. Последний вскоре может возглавить национальную команду.
Андреа Мальдера считается преемником Сергея Реброва на посту украинской сборной. О характеристиках 54-летнего специалиста в комментарии для 24 Канала поговорил Евгений Левченко, который защищал цвета "сине-желтых" в промежутке с 2002-го по 2009 год.
К теме Чего ждать от Андреа Мальдеры в сборной Украины: эксклюзивное интервью с Евгением Левченко
Каково мнение эксперта относительно возможного выбора УАФ?
По словам бывшего футболиста ряда нидерландских клубов, Андреа является профессионалом с яркими сильными сторонами.
Если говорить о Мальдеру, то мне кажется, что это тренер, который очень сильный тактически и очень понимает игру. Это тренер, который постоянно улучшает себя и развивается. Думаю, что выступление в Лиге наций и четвертьфинал Евро – это тоже заслуга Мальдеры, как и всего тренерского штаба,
– сказал Левченко
Спикер добавил, что итальянский специалист должен стать тем, кто способен "потянуть" сборную Украины. Правда, эксперт заметил – есть у кандидатуры Мальдеры и определенный недостаток.
Единственный минус – то, что он работал всегда помощником, а это немного другая задача. Это единственный такой момент, здесь надо знать Мальдеру на 100% как тренера и личность,
– отметил Левченко.
Отметим, что будущее назначение Андреа Мальдеры в своем аккаунте в соцсети Х анонсировал топ-инсайдер Фабрисио Романо.
О ком еще говорили как о преемнике Реброва?
Долгое время в СМИ больше всего обсуждали фигуру Мирона Маркевича, который заявлял о своей готовности. Его коллега по тренерскому цеху, Йожеф Сабо, отметил, что не возглавил бы национальную команду из-за почтенного возраста.
Также фигурировали имена ряда других специалистов, среди которых: Александр Шовковский, Паулу Фонсека, Игорь Йовичевич.
После информации о назначении Мальдеры Маркевич заявил, что сам узнает новости из интернет-источников.
Кто такой Евгений Левченко?
- 48-летний Левченко является воспитанником донецкого Шахтера. В 19 лет, транзитом через российский ЦСКА, он попал в нидерландский клуб Витесс. В чемпионате Нидерландов провел 13 сезонов.
- За это время в местном элитном дивизионе сыграл более 200 матчей. Наибольшее количество выступлений провел за Гронинген: 115 поединков во всех турнирах, 23 гола и пять ассистов.
- За сборную Украины сыграл восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.