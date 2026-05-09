Титулованные украинские гребцы победили на Кубке мира после длительного перерыва

Украинские спортсменки Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок стали победительницами на этапе Кубка мира в Венгрии. Каноисткам покорилась дистанция в 500 метров.

В субботу, 9 мая, украинский дуэт триумфовал во время соревнований в венгерском городе Сегед. Преимущество над серебряными призерами составило считанные мгновения. Об этом сообщил инстаграм Федерации каноэ Украины.

Как выступили представительницы Украины?

Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок соревновались на 500-метровой дистанции среди каноэ-двоек у женщин.

На финише представительницы нашего государства оставили позади обладательниц "серебра" из Китая и хозяек соревнований, которым досталась "бронза".

Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ

Каноэ-двойка. Женщины. 500 метров

Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок (Украина) – 1:55.99 минуты. Менджа Сан и Янань Ма (Китай) + 0.09 секунды. Агнес Анна Кисс и Наджи Бьянка (Венгрия) +1.11 секунды.

Отметим, что для украинок это первая награда международного уровня за два года. Прошлый сезон Анастасия Рыбачок пропустила в связи с беременностью.

В ноябре спортсменка поделилась с читателями своего инстаграма сведениями о самочувствии через десять дней после рождения дочери.

Как разворачивалась карьера Лузан в отсутствие Рыбачок?

Украинская каноистка стала одной из самых успешных спортсменок мира в 2025 году. Она завоевала четыре золотые медали на мировом первенстве по гребле на байдарках и каноэ.

Людмила торжествовала в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 500 метров и 200 метров, а также в паре с Ириной Федорив в гребле на каноэ-двойках на дистанции 500 и 200 метров.

В конце 2025-го Национальный олимпийский комитет признал Лузан лучшей спортсменкой Украины по итогам 2025 года.

