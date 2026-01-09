Без Шумахера: Ферстаппен обогнал Хэмилтона в рейтинге лучших чемпионов Формулы-1

Лучшим гонщиком Формулы-1 последних лет вполне можно назвать Макса Ферстаппена. Голландец выиграл четыре подряд чемпионата и был близок к пятому трофею.

В общем Ферстаппен делит лишь четвертое место в рейтинге самых титулованных пилотов в истории. Свое мнение о Максе высказал известный в прошлом гонщик Дэвид Култхард, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Red Flags Podcast.

Кого Култхард считает лучшим?

Британец сравнил пилота Ред Булл с рекордсменом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном. Действующий гонщик Феррари имеет наибольшее количество выигранных гран-при.

Также Льюис получил семь чемпионских титулов и делит по этому показателю первое место с Михаэлем Шумахером. Однако Култхард считает Ферстаппена лучшим гонщиком.

Выберу Макса. Каждое поколение должно быть лучшим, в этом и заключается эволюция. Здесь есть определенное наложение поколений. Хэмилтон был невероятным, но одновременно есть и определенный разрыв. Макс, на мой взгляд, очень приземленный. Их очень сложно разделить, если говорить о Хэмилтоне на пике формы. Я не уверен, что он до сих пор находится на своем пике. Великие пилоты или на равных с напарниками, или их побеждают. А за последние несколько лет он этого не делал с Расселлом, и не похоже, что он делает это с Леклером,

– считает Култхард.

При этом Дэвид не считает Макса лучшим пилотом в истории. На первое место британец поставил трехкратного чемпиона мира по Формуле-1 Айртона Сенну.

Бразилец выступал за команды Тоулман, Макларен и Уильямс Рено. В 1994 году Сенна разбился насмерть во время гран-при Сан-Марино, не вписавшись в поворот.

Какая карьера у Ферстаппена?