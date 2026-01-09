Загалом Ферстаппен ділить лише четверте місце в рейтингу найбільш титулованих пілотів в історії. Свою думку про Макса висловив відомий у минулому гонщик Девід Култхард, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Red Flags Podcast.
Кого Култхард вважає кращим?
Британець порівняв пілота Ред Булл із рекордсменом Формули-1 Льюїсом Гемілтоном. Чинний гонщик Феррарі має найбільшу кількість виграних гран-прі.
Також Льюїс здобув сім чемпіонських титулів та ділить за цим показником перше місце із Міхаелем Шумахером. Проте Култхард вважає Ферстаппена кращим гонщиком.
Оберу Макса. Кожне покоління має бути кращим, у цьому й полягає еволюція. Тут є певне накладання поколінь. Гемілтон був неймовірним, але водночас є й певний розрив. Макс, на мій погляд, дуже приземлений. Їх дуже складно розділити, якщо говорити про Гемілтона на піку форми. Я не впевнений, що він досі перебуває на своєму піку. Великі пілоти або на рівних із напарниками, або їх перемагають. А за останні кілька років він цього не робив із Расселлом, і не схоже, що він робить це з Леклером,
– вважає Култхард.
При цьому Девід не вважає Макса найкращим пілотом в історії. На перше місце британець поставив триразового чемпіона світу з Формули-1 Айртона Сенну.
Бразилець виступав за команди Тоулман, Макларен та Вільямс Рено. У 1994 році Сенна розбився насмерть під час гран-прі Сан-Марино, не вписавшись у поворот.
Яка кар'єра у Ферстаппена?
Макс почав свою кар'єру у Формулі-1 у 2015 році. Тоді нідерландець став рекордсменом "королівських перегонів" як наймолодший учасник гран-прі в історії (17 років 166 днів).
На старті кар'єри Ферстаппен провів півтора сезони за команду Торо Россо, а з середини 2016 року став пілотом Ред Булл. З 2021 по 2024 роки нідерландець виграв чотири чемпіонські трофеїв поспіль.
У 2025-му Макс був близьким до повторення рекорду Міхаеля Шумахера, який є єдиним гонщиком із п'ятьма чемпіонствами поспіль. Але у підсумку Ферстаппен став другим, відставши від гонщика Макларен Ландо Норріса на два бали.
За свою кар'єру Макс виграв 71 гран-прі та 48 кваліфікації згідно з даними StatsF1. За кількістю виграних етапів Ферстаппен посідає третє місце в історії, відстаючи від Міхаеля Шумахера (91) та Льюїса Гемілтона (105).