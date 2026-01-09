Загалом Ферстаппен ділить лише четверте місце в рейтингу найбільш титулованих пілотів в історії. Свою думку про Макса висловив відомий у минулому гонщик Девід Култхард, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Red Flags Podcast.

До теми Ферстаппен випередив Норріса: скільки заробили пілоти Формули-1 за сезон 2025 року

Кого Култхард вважає кращим?

Британець порівняв пілота Ред Булл із рекордсменом Формули-1 Льюїсом Гемілтоном. Чинний гонщик Феррарі має найбільшу кількість виграних гран-прі.

Також Льюїс здобув сім чемпіонських титулів та ділить за цим показником перше місце із Міхаелем Шумахером. Проте Култхард вважає Ферстаппена кращим гонщиком.

Оберу Макса. Кожне покоління має бути кращим, у цьому й полягає еволюція. Тут є певне накладання поколінь. Гемілтон був неймовірним, але водночас є й певний розрив. Макс, на мій погляд, дуже приземлений. Їх дуже складно розділити, якщо говорити про Гемілтона на піку форми. Я не впевнений, що він досі перебуває на своєму піку. Великі пілоти або на рівних із напарниками, або їх перемагають. А за останні кілька років він цього не робив із Расселлом, і не схоже, що він робить це з Леклером,

– вважає Култхард.

При цьому Девід не вважає Макса найкращим пілотом в історії. На перше місце британець поставив триразового чемпіона світу з Формули-1 Айртона Сенну.

Бразилець виступав за команди Тоулман, Макларен та Вільямс Рено. У 1994 році Сенна розбився насмерть під час гран-прі Сан-Марино, не вписавшись у поворот.

Яка кар'єра у Ферстаппена?