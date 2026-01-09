В общем Ферстаппен делит лишь четвертое место в рейтинге самых титулованных пилотов в истории. Свое мнение о Максе высказал известный в прошлом гонщик Дэвид Култхард, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Red Flags Podcast.
Кого Култхард считает лучшим?
Британец сравнил пилота Ред Булл с рекордсменом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном. Действующий гонщик Феррари имеет наибольшее количество выигранных гран-при.
Также Льюис получил семь чемпионских титулов и делит по этому показателю первое место с Михаэлем Шумахером. Однако Култхард считает Ферстаппена лучшим гонщиком.
Выберу Макса. Каждое поколение должно быть лучшим, в этом и заключается эволюция. Здесь есть определенное наложение поколений. Хэмилтон был невероятным, но одновременно есть и определенный разрыв. Макс, на мой взгляд, очень приземленный. Их очень сложно разделить, если говорить о Хэмилтоне на пике формы. Я не уверен, что он до сих пор находится на своем пике. Великие пилоты или на равных с напарниками, или их побеждают. А за последние несколько лет он этого не делал с Расселлом, и не похоже, что он делает это с Леклером,
– считает Култхард.
При этом Дэвид не считает Макса лучшим пилотом в истории. На первое место британец поставил трехкратного чемпиона мира по Формуле-1 Айртона Сенну.
Бразилец выступал за команды Тоулман, Макларен и Уильямс Рено. В 1994 году Сенна разбился насмерть во время гран-при Сан-Марино, не вписавшись в поворот.
Какая карьера у Ферстаппена?
- Макс начал свою карьеру в Формуле-1 в 2015 году. Тогда голландец стал рекордсменом "королевских гонок" как самый молодой участник гран-при в истории (17 лет 166 дней).
- На старте карьеры Ферстаппен провел полтора сезона за команду Торо Россо, а с середины 2016 года стал пилотом Ред Булл. С 2021 по 2024 годы голландец выиграл четыре чемпионских трофея подряд.
- В 2025-м Макс был близок к повторению рекорда Михаэля Шумахера, который является единственным гонщиком с пятью чемпионствами подряд. Но в итоге Ферстаппен стал вторым, отстав от гонщика Макларен Ландо Норриса на два балла.
- За свою карьеру Макс выиграл 71 гран-при и 48 квалификации согласно данным StatsF1. По количеству выигранных этапов Ферстаппен занимает третье место в истории, отставая от Михаэля Шумахера (91) и Льюиса Хэмилтона (105).