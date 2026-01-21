На фронте погиб мастер спорта Украины Максим Горобец

После начала полномасштабного вторжения немало украинских спортсменов взяли оружие в руки, чтобы защитить родную страну от оккупантов. Они сменили свою привычную экипировку на военную, героически став в строй.

К сожалению, часть из них вернулась с поля боя на щите. Накануне украинское спортивное сообщество потеряло еще одного своего представителя – Максима Горобца, сообщил Департамент молодежи и спорта города Киева.

Что известно о погибшем воине?

Он родился в столице в 1993 году. Учился в киевской школе №313, где углубленно изучал информационные технологии.

Максим с юных лет увлекался дзюдо и самбо. Это хобби переросло в профессию и Горобец впоследствии стал мастером спорта в них.

Позже перешел на должность тренера и начал сам готовить следующее поколение борцов. Однако после начала полномасштабного вторжения оставил любимое дело и уже 7 марта 2022 года стал частью сил обороны Украины.

Спортсмен служил в 5-м пограничном отряде. Он прошел через тяжелые бои в горячих точках фронта, в частности, воевал под Бахмутом.

В армии имел позывной "Бритва". Свой последний бой он принял 4 января 2026 года.

Спортивное детство и юность Максима пришли в нашем клубе. Он был многократным призером городских и всеукраинских турниров по дзюдо и борьбе самбо, мастер спорта Украины. Вечная и светлая память... Доземный поклон и искренние соболезнования родителям,

– написали в киевском СК "Триумф".

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины. Вечная память Максиму Горобцу…

