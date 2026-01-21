На фронте погиб мастер спорта Украины Максим Горобец
- На фронте погиб Максим Горобец, мастер спорта по дзюдо и самбо, который служил в 5-м пограничном отряде под позывным "Бритва".
- Максим сменил спортивную карьеру на военную службу после начала полномасштабного вторжения, в частности, воевал под Бахмутом, погиб 4 января 2026 года.
После начала полномасштабного вторжения немало украинских спортсменов взяли оружие в руки, чтобы защитить родную страну от оккупантов. Они сменили свою привычную экипировку на военную, героически став в строй.
К сожалению, часть из них вернулась с поля боя на щите. Накануне украинское спортивное сообщество потеряло еще одного своего представителя – Максима Горобца, сообщил Департамент молодежи и спорта города Киева.
Что известно о погибшем воине?
Он родился в столице в 1993 году. Учился в киевской школе №313, где углубленно изучал информационные технологии.
Максим с юных лет увлекался дзюдо и самбо. Это хобби переросло в профессию и Горобец впоследствии стал мастером спорта в них.
Позже перешел на должность тренера и начал сам готовить следующее поколение борцов. Однако после начала полномасштабного вторжения оставил любимое дело и уже 7 марта 2022 года стал частью сил обороны Украины.
Спортсмен служил в 5-м пограничном отряде. Он прошел через тяжелые бои в горячих точках фронта, в частности, воевал под Бахмутом.
В армии имел позывной "Бритва". Свой последний бой он принял 4 января 2026 года.
Спортивное детство и юность Максима пришли в нашем клубе. Он был многократным призером городских и всеукраинских турниров по дзюдо и борьбе самбо, мастер спорта Украины. Вечная и светлая память... Доземный поклон и искренние соболезнования родителям,
– написали в киевском СК "Триумф".
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины. Вечная память Максиму Горобцу…
Что известно о последних потерях украинского спорта на фронте?
К сожалению, только за нынешнюю зиму это уже не первая потеря среди украинских спортсменов.
4 декабря погиб Андрей Яременко, который посвятил себя греко-римской борьбе, он был представителем сборной Украины.
Также на фронте оборвалась жизнь Эдуарда Петрика – бывшего футзалиста ровенского Кардинала.
13 января погиб опытный гандболист Виталий Масло. Он получил тяжелые ранения после обстрела и врачи месяц боролись за его жизнь, однако спасти 51-летнего спортсмена, к сожалению, не удалось.
Всего с начала полномасштабного вторжения России погибло уже более 600 украинских спортсменов и тренеров.