Сын Кличко провел самый длинный матч во Франции, несмотря на поражение команды
- Максим Кличко провел самый длинный матч в составе Монако против Бура, играя более шести минут и набрав 2 очка и сделав 3 подбора.
- Кличко уже провел три матча за основную команду Монако и активно выступает за молодежный состав, сыграв 19 поединков в этом сезоне.
Младший сын Виталия Кличко, Максим, выступает за Монако. Он уже дебютировал за главную команду в поединке против Ле-Мана, а также впервые сыграл за сборную Украины по баскетболу в феврале 2025 года в матче квалификации на Евробаскет против Португалии.
Украинский баскетболист провел самый продолжительный для себя матч в составе Монако в рамках чемпионата Франции. В игре против Бура (81:104) 21-летний центровой получил более шести минут на площадке, сообщает 24 Канал.
Как прошел матч для Кличко?
Кличко начал матч на скамейке запасных, однако появился на паркете по ходу игры. За 6 минут и 2 секунды он набрал 2 очка и сделал 3 подбора. Этот показатель стал для украинца рекордным по времени пребывания на площадке в составе Монако.
Предыдущий максимум игрока составлял 3 минуты 59 секунд в дебютном матче против "Ле Ман". В общем Кличко уже провел три матча за основную команду, а также активно выступает за молодежный состав, где в этом сезоне сыграл 19 поединков.
Кроме того, 2 набранных очка стали его лучшим результатом на взрослом уровне за Монако.
Следующий матч команда украинца проведет 17 апреля против Хапоэль Тель-Авив в рамках Евролиги.
Что известно о Максиме Кличко и его дебютах?
- Младший сын мэра Киева и бывшего чемпиона мира по боксу Виталия Кличко, выбрал собственный спортивный путь и строит карьеру не в боксе, а в баскетболе. Сегодня он выступает на профессиональном уровне в Европе.
В конце марта 2026 года, по информации Федерации баскетбола Украины, он дебютировал за французский клуб Монако в чемпионате Франции. В дебютном матче украинец провел на площадке около четырех минут: совершил один бросок (без попадания) и собрал два подбора.
Еще в 2024 году Максим заявил о себе на международном уровне, дебютировав за молодежную сборную Украины U-20 на чемпионате Европы (дивизион B). В стартовой игре против Армении он стал одним из самых результативных игроков команды, записав в актив 11 очков, 8 подборов и 2 результативные передачи.