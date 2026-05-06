"Он показал любовь к Украине своей работой": откровенное интервью Кривцова о Мальдере в сборной
- Андреа Мальдера близок к тому, чтобы возглавить сборную Украины по футболу. Итальянец должен заменить на посту Сергея Реброва.
- Экс-игрок сборной Украины Сергей Кривцов высказал свое мнение относительно назначения Мальдеры. Он положительно оценил такой ход со стороны УАФ.
- Кроме того, бывший футболист Шахтера вспомнил о совместной работе с Мальдерой. Именно тогда нашей команде удалось достичь успеха – выйти в четвертьфинал Евро.
Сборная Украины по футболу находится на пороге серьезных изменений. Главная команда страны разочаровала фанатов в начале 2026 года, провалив задачу выхода на чемпионат мира.
"Сине-желтые" вышли в плей-офф отбора, но без шансов уступили Швеции в полуфинале. Как следствие, наша команда осталась без главного тренера.
Теперь же вместо Сергея Реброва сборную должен впервые в истории возглавить иностранный тренер. Журналист Виктор Вацко распространил инсайд, что новым тренером сборной Украины станет Андреа Мальдера.
Специалист уже имеет опыт работы с нашей сборной. Мальдера был ассистентом Андрея Шевченко, когда тот руководил командой с 2016 по 2021 годы. При этом самостоятельно Андреа еще никогда не был главным тренером.
Учитывая возможное назначение Мальдеры 24 Канал эксклюзивно пообщался с бывшим игроком сборной Украины Сергеем Кривцовым. Экс-футболист Шахтера часто вызывался тем тренерским штабом и провел под их руководством 24 матча за сборную.
Каким был Мальдера в сборной Украины?
Уже почти свершившийся факт, что Андреа Мальдера будет новым тренером сборной Украины. С какими мыслями вы восприняли эту новость?
Сборной 100% нужна была перезагрузка после неудачных выступлений и результатов. Я считаю, что Андреа показал свою работу, когда он был в штабе Андрея Шевченко. Были довольно неплохие результаты, как я считаю. Плюс был свой стиль в сборной.
Мне кажется, что тот симбиоз игроков и тренерского штаба был одним из самых удачных в нашей истории. Если мы будем так комбинировать игру и результат, то, я думаю, будет очень интересно. Наше молодое поколение имеет потенциал. Я думаю, что это, пожалуй, лучший вариант из тех, кого можно было пригласить.
Андреа Мальдера улучшил действия защитников в сборной Украины / фото из инстаграма Мальдеры
Как раз тогда, когда Шевченко работал главным тренером и с ним Мальдера помощником, то вы почти всегда в сборную вызывались. Расскажите именно о роли Мальдеры? Чем он вам запомнился, за что отвечал?
Он очень сильно разбирается в тактике, прям до косточек разбирал игру соперников. Потом подстраивал нашу тактику и какие-то детали под определенную команду. То есть он мне конкретно как защитнику дал много новой информации. Можно сказать, что я был уже опытным футболистом, за 25.
Но он научил меня некоторым вещам в плане работы с мячом в защите. И я видел, что всем игрокам нравилось, как он все рассказывает и вкладывает в наши головы, чтобы все было понятным. Он принимал участие во всех аспектах нашей игры, как-то стандартные положения или выход из обороны.
Не знаю, будет ли входить в этот штаб Мауро Тассотти, но и он тоже очень много дал именно в оборонительной игре для тогдашней нашей сборной. Это был супердуэт Мальдера – Тассотти. Надеюсь, что Мальдера сделает правильный выбор для своего штаба и возьмет тех людей-единомышленников, которые поведут наших ребят вперед. Надеюсь, будут результаты и мы будем кайфовать от игры сборной.
Мауро Тассотти может войти в штаб Андреа Мальдеры / фото из инстаграма Мальдеры
Станет ли проблемой языковой барьер?
А как тогда происходило общение Мальдеры с игроками?
Был английский язык, Все ребята понимают его. Может, не все хорошо могут высказаться, но все понимают. У Андреа великолепный английский язык, с этим проблем вообще не было. Пока вы не сказали насчет общения, я даже не задумывался, что там могли быть какие-то языковые барьеры.
Думаю, что он показал всю свою любовь к Украине своей работой, потом еще и выполнил свое обещание и сделал татуировку. Я думаю, его можно считать неким украинцем с итальянскими корнями.
Андреа Мальдера имеет татуировку с флагом и гербом Украины / фото из инстаграма Мальдеры
То есть уже тогда все игроки сборной Украины спокойно понимали английский? Не было дополнительного переводчика?
Да, не было. Были моменты, когда у Тассотти было немножко хуже с английским языком и тогда он мог переключиться на итальянский с нами. Конечно, мы на итальянском не общаемся, но есть такое выражение как "язык футбола". Он даже на итальянском нам хорошо объяснял различные аспекты игры в обороне. То есть вообще не было никаких проблем с этим.
Является ли Мальдера лучшим вариантом для сборной Украины?
Вспоминая Мальдеру сейчас, вы бы могли подумать, что он сможет стать главным тренером? Есть ли у него для этого качества, как думаете?
Это трудный вопрос, потому что одно дело – работать ассистентом, а другое – быть главным, отвечать за результат, коммуницировать с прессой. Это большее давление на тебя со стороны. Надо смотреть.
Я думаю, что у Андреа есть огромный опыт работы в Милане и Италии, в работе с Андреем Шевченко, с Роберто Де Дзерби. То есть у него есть база, надо только доказать свою самостоятельность. У меня если не стопроцентная, то 99,9% уверенности, что у него все получится. Я в это верю.
Если у вас такая вера в Мальдеру, то, наверное, можно предположить, что это лучший кандидат для сборной сейчас?
Ходили слухи относительно Йовичевича или Фонсеки. Но с Фонсекой тяжело, потому что он главный тренер Лиона. То есть из тех, о ком были слухи, то между Йовичевичем и Мальдерой я бы поставил знак равенства. Может, у Йовичевича больший козырь, потому что он разговаривает на украинском. Но опыта топ-уровня больше все же у Мальдеры. Для меня они оба были равноценными кандидатами. Выбрали Мальдеру, поэтому я рад этому выбору.
Андреа Мальдера поработал пять лет в штабе Андрея Шевченко / фото из инстаграма Мальдеры
Кто будет в штабе Мальдеры?
У Мальдеры не было карьеры профессионального футболиста. Это как-то ощущалось в течение сотрудничества с ним? Будет ли хватать ему авторитета перед игроками?
Это 100% не будет препятствием. Слушайте, ну Моуринью тоже не был выдающимся футболистом, но посмотрите на его титулы и авторитет в мировом футболе. Вообще даже мысли не закрадывались относительно футбольной карьеры Мальдеры. Ты видишь, какой человек, в быту. Ты слышишь, что он рассказывает о футболе.
У него очень много мыслей. Для итальянцев футбол вообще как религия. Ты не обязательно должен быть хорошим футболистом, чтобы понимать футбол и тактику. Для этого просто нужна любовь к этой игре, чтобы нормально мозги работали и ты был открыт к чему-то новому, изучал это.
Относительно тренерского штаба Мальдеры пока никакой конкретики нет. Это должны быть именно украинцы или необязательно? Возможно, вы можете несколько фамилий назвать, кто бы мог помочь Мальдере в сборной?
Там должны быть украинские специалисты, сто процентов. Андреа должен прийти с людьми, с которыми он работал и которым доверяет. Это костяк. Но еще должны быть ассистенты из Украины. Например, тренер голкиперов.
Я не думаю, что кто-то лучше будет понимать наших вратарей, чем украинский специалист. Тот же Андрей Пятов. Он молодой тренер, который недавно завершил карьеру, легенда украинского футбола. Не знаю, кого там выберут, но Андрей Пятов – это новое поколение тренеров.
Есть еще много молодых перспективных тренеров. Поэтому я считаю, что где-то половина штаба должна состоять из молодых украинских тренеров, кто немножко добавит современности в общении, в быту и на поле. Это должны быть люди с авторитетом в украинском футболе.
Что известно об Андреа Мальдере?
- 54-летний наставник никогда не работал главным тренером. Мальдера был ассистентом тренера в Милане U-19 и взрослой команде "россонери", а в 2016 году присоединился к штабу Шевченко в сборной Украины.
- После Евро-2020 Мальдера покинул сборную и не пошел за Шевченко, когда тот возглавил Дженоа. Вместо этого Андреа присоединился к штабу экс-тренера Шахтера Роберто Де Дзерби.
- Вместе с ним Мальдера работал в Брайтоне и Марселе. В марте этого года Де Дзерби возглавил Тоттенхэм, но Андреа решил не присоединяться к его команде на этот раз.
- Ранее Евгений Левченко дал эксклюзивное интервью по поводу возможного назначения Мальдеры. Дебют итальянца во главе сборной Украины должен состояться уже в июне.
- Именно тогда наша команда сыграет два товарищеских матча. Уже известно, что 7 июня Украина будет играть на выезде против Дании, тогда как вторым нашим оппонентом, вероятно, будет сборная Польши.