Костюк установила не только украинский рекорд, но и мировое достижение

Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла свой первый титул на турнирах категории WTA 1000, победив в финале турнира в Мадриде россиянку Мирру Андрееву. Матч завершился со счетом 6:3, 7:5.

Вторая ракетка Украины стала первой теннисисткой, рожденной в 2002 году, которая одержала победу на турнире серии "тысячника". Об этом в соцсети X сообщили OptaAce.

Какое мировое достижение установила Костюк?

23-летняя киевлянка, победив на турнире, достигла результата, которого ранее не достигала ни одна спортсменка ее возраста.

Предыдущими "первопроходцами" среди своих поколений были Бьянка Андрееску и Ига Швентек (2000 год рождения), Коко Гауфф (2004), а также Виктория Мбоко и Мирра Андреева (2006 и 2007). Среди теннисисток 2003 и 2005 годов рождения подобных успехов пока нет.

Костюк выиграла турнир, будучи 21-й в мировом рейтинге. С момента основания турниров WTA 1000 в 2009 году только Араван Резаи завоевывала титул с еще более низкой позиции – 24-го места в 2010 году.

Что известно об украинском рекорде Костюк?

Она стала первой теннисисткой в истории Украины, которой удалось в течение одного сезона выйти в финалы турниров всех трех основных категорий WTA:

WTA 250 (победа в Руане);

WTA 500 (финал в Брисбене);

WTA 1000 (победа в Мадриде).

Костюк стала лишь третьей украинкой в истории (после Элины Свитолиной и Ангелины Калининой), которой удалось выйти в финал турнира серии WTA 1000. Для Марты это был первый в карьере выход в финал турнира такой высокой категории.

На пути к финальному матчу она одержала пять побед, а ее общая серия выигранных матчей к тому моменту достигла 11 поединков, установив личный рекорд.

Как Костюк выступила на WTA 100 в Мадриде?

Путь к историческому титулу начался с уверенной победы во втором раунде над Юлией Путинцевой из Казахстана. Уже в следующем круге украинка создала одну из главных сенсаций турнира, одолев пятую ракетку мира, американку Джессику Пегулу. В матче 1/8 финала Костюк продолжила свою победную серию, переиграв еще одну представительницу США – Кэти Макнелли.

Четвертьфинальный барьер Марта преодолела в поединке против чешки Линды Носковой. В самом полуфинале ее ждало напряженное противостояние с Анастасией Потаповой. Несмотря на потерю второго сета, украинка доминировала в решающей партии, одержав победу со счетом 6:2, 1:6, 6:1.

Финальный матч против восьмой ракетки мира Мирры Андреевой стал кульминацией выступления. Марта продемонстрировала стойкость, отыграв два сет-пойнты во втором сете, и закрыла игру в двух партиях (6:3, 7:5), сообщает сайт WTA.

