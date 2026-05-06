Друга ракетка України стала першою тенісисткою, народженою у 2002 році, яка здобула перемогу на турнірі серії "тисячника". Про це у соцмережі X повідомили OptaAce.

Яке світове досягнення встановила Костюк?

23-річна киянка, перемігши на турнірі, досягла результату, якого раніше не досягала жодна спортсменка її віку.

Попередніми "першопрохідцями" серед своїх поколінь були Б'янка Андреєску та Іга Швентек (2000 рік народження), Коко Гауфф (2004), а також Вікторія Мбоко та Мірра Андреєва (2006 і 2007). Серед тенісисток 2003 та 2005 років народження подібних успіхів поки що немає.

Костюк виграла турнір, будучи 21-ю у світовому рейтингу. З моменту заснування турнірів WTA 1000 у 2009 році лише Араван Резаї завойовувала титул з ще нижчої позиції – 24-го місця у 2010 році.

Що відомо про український рекорд Костюк?

Вона стала першою тенісисткою в історії України, якій вдалося протягом одного сезону вийти до фіналів турнірів усіх трьох основних категорій WTA:

WTA 250 (перемога в Руані);

WTA 500 (фінал у Брісбені);

WTA 1000 (перемога у Мадриді).

Костюк стала лише третьою українкою в історії (після Еліни Світоліної та Ангеліни Калініної), якій вдалося вийти у фінал турніру серії WTA 1000. Для Марти це був перший у кар'єрі вихід у фінал турніру такої високої категорії.

На шляху до фінального матчу вона здобула п'ять перемог, а її загальна серія виграних матчів до того моменту сягнула 11 поєдинків, встановивши особистий рекорд.

Як Костюк виступила на WTA 100 в Мадриді?

Шлях до історичного титулу розпочався з впевненої перемоги у другому раунді над Юлією Путінцевою з Казахстану. Вже у наступному колі українка створила одну з головних сенсацій турніру, здолавши п'яту ракетку світу, американку Джессіку Пегулу. У матчі 1/8 фіналу Костюк продовжила свою переможну серію, перегравши ще одну представницю США – Кеті Макнеллі.

Чвертьфінальний бар'єр Марта подолала у поєдинку проти чешки Лінди Носкової. У самому півфіналі на неї чекало напружене протистояння з Анастасією Потаповою. Попри втрату другого сету, українка домінувала у вирішальній партії, здобувши перемогу з рахунком 6:2, 1:6, 6:1.

Фінальний матч проти восьмої ракетки світу Мірри Андрєєвої став кульмінацією виступу. Марта продемонструвала стійкість, відігравши два сет-пойнти у другому сеті, та закрила гру у двох партіях (6:3, 7:5), повідомляє сайт WTA.

Що відомо про Марту Костюк?