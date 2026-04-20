Несмотря на допинговый скандал и отстранение: Мудрик продолжает получать баснословные деньги

Михаил Мудрик пока остается временно отстраненным от футбола из-за положительного допинг-теста. В то же время эта ситуация не мешает украинскому игроку получать значительные доходы даже во время вынужденной паузы в карьере.

По информации журналистов GiveMeSport, были обнародованы точные данные по заработной плате украинского вингера Челси. Лондонский клуб и в дальнейшем выплачивает Мудрику высокую зарплату, несмотря на то, что он уже около полутора лет не участвует в матчах.

Смотрите также Меняет имидж во время дисквалификации: Мудрик шокировал фанатов новой прической

Сколько зарабатывает Мудрик в Челси?

25-летний футболист зарабатывает около 100 тысяч фунтов стерлингов еженедельно (примерно 6 миллионов гривен).

В то же время ведущие игроки Челси имеют вдвое большие выплаты – около 200 тысяч фунтов в неделю, что является максимальным уровнем зарплат в клубе. Именно такие суммы получают Рис Джеймс, Мойзес Кайседо и Уэсли Фофана.

Лидер атакующего звена Коул Палмер зарабатывает примерно 130 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Несмотря на допинговую ситуацию, зарплата Мудрика не является самой низкой в команде. В нижней части финансовой ведомости находятся Джош Ачимпонг с недельным окладом в 5 тысяч фунтов и Калеб Уайли, который получает около 15 тысяч.

Когда Мудрик может вернуться в футбол?