Несмотря на допинговый скандал и отстранение: Мудрик продолжает получать баснословные деньги
- Михаил Мудрик временно отстранен от футбола из-за допинга, но продолжает получать зарплату в Челси около 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
- Ожидается, что Мудрик сможет вернуться к тренировкам в декабре этого года после завершения 24-месячной дисквалификации.
Михаил Мудрик пока остается временно отстраненным от футбола из-за положительного допинг-теста. В то же время эта ситуация не мешает украинскому игроку получать значительные доходы даже во время вынужденной паузы в карьере.
По информации журналистов GiveMeSport, были обнародованы точные данные по заработной плате украинского вингера Челси. Лондонский клуб и в дальнейшем выплачивает Мудрику высокую зарплату, несмотря на то, что он уже около полутора лет не участвует в матчах.
Сколько зарабатывает Мудрик в Челси?
25-летний футболист зарабатывает около 100 тысяч фунтов стерлингов еженедельно (примерно 6 миллионов гривен).
В то же время ведущие игроки Челси имеют вдвое большие выплаты – около 200 тысяч фунтов в неделю, что является максимальным уровнем зарплат в клубе. Именно такие суммы получают Рис Джеймс, Мойзес Кайседо и Уэсли Фофана.
Лидер атакующего звена Коул Палмер зарабатывает примерно 130 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Несмотря на допинговую ситуацию, зарплата Мудрика не является самой низкой в команде. В нижней части финансовой ведомости находятся Джош Ачимпонг с недельным окладом в 5 тысяч фунтов и Калеб Уайли, который получает около 15 тысяч.
Когда Мудрик может вернуться в футбол?
- В конце 2024 года вокруг футболиста разразился допинг-скандал: в его организме во время проверки обнаружили запрещенный препарат мельдоний. После этого Футбольная ассоциация Англии временно отстранила игрока от участия в матчах и тренировках.
Более полутора лет Мудрик не появлялся на поле из-за расследования. По данным британских медиа, его признали виновным в нарушении антидопинговых правил и назначили 24-месячную дисквалификацию, которая отсчитывается с момента первого отстранения, пишет Legion.
Ожидается, что уже в декабре этого года украинец сможет вернуться к тренировочному процессу с Челси и постепенно восстановить карьеру.
Его контракт с клубом действует до 2031 года.