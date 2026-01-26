Больше не прикован к постели: появились сенсационные детали о состоянии Михаэля Шумахера
Чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер борется за жизнь после тяжелой травмы, но сейчас происходит неожиданный поворот в его состоянии. Новые детали указывают на обнадеживающее восстановление экс-гонщика.
На протяжении более 12 лет информация о здоровье немецкого спортсмена была почти полностью засекречена. Издание Express обнародовало новые подробности – и они дают повод для оптимизма фанатам семикратного чемпиона Формулы-1.
Что известно о состоянии здоровья Шумахера?
По данным зарубежных источников, Михаэль Шумахер не прикован к постели и может сидеть в коляске, что уже считают определенным прогрессом в его состоянии здоровья. Однако легенда Формулы-1 еще не может ходить или говорить – его повседневная жизнь зависит от постоянного ухода медиков и членов семьи.
Инсайдеры сообщают, что он начал узнавать своих близких, но общается преимущественно невербально, используя глаза или другие сигналы.
Семья Шумахера строго контролирует информацию о его состоянии здоровья, допуская к нему только ограниченный круг людей.
Что случилось с Михаэлем Шумахером?
- Михаэль Шумахер – один из самых успешных пилотов в истории Формулы-1, семикратный чемпион мира. В декабре 2013 года во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле он серьезно травмировал голову, ударившись о камень.
- После аварии гонщика ввели в искусственную кому, из которой он вышел лишь через несколько месяцев. С тех пор его жизнь проходит в приватности: нет официальных медицинских отчетов, а семья скрывает детали.
- Несмотря на годы реабилитации, Шумахер остается частично зависимым от помощи, но недавние признаки контакта с близкими дают надежду, что он продолжает бороться каждый день.
- Михаэль Шумахер – один из самых успешных пилотов в истории Формулы-1. Он является семикратным чемпионом мира (1994, 1995, 2000 – 2004 годов), большинство титулов получил в составе Ferrari.
- За карьеру Шумахер установил ряд рекордов, в частности 91 победу на Гран-при, которые долгое время оставались недосягаемыми.
- Его считают гонщиком, который превратил Ferrari на доминантную силу в Формуле-1 в начале 2000-х годов.