"Все ошибаются насчет него": один из немногих, кто посещает Шумахера, сделал откровенное заявление

После аварии во время катания на лыжах в Мерибель 29 декабря 2013 года Михаэль Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму и был вынужден оставить публичную жизнь. С тех пор интерес его поклонников к состоянию здоровья не уменьшается, а со временем даже растет.

Жан Тодт, руководитель команды Ferrari еще со времен, когда Шумахер выиграл пять титулов подряд, сформировал с ним партнерство, что вышло далеко за пределы спорта и сделало гонщика международной суперзвездой. Он утверждает, что те, кто считает Шумахера высокомерным, "абсолютно" ошибаются, пишет Express.

Что рассказал Тодт о Шумахере?

Журналисты считают, что Жан Тодт имеет полное право комментировать гонщика, учитывая его многолетнее сотрудничество с Шумахером, которое впоследствии переросло в крепкую дружбу, длящуюся уже десятилетиями.

Француз до сих пор остается близким другом семьи и входит в очень узкий круг людей, которым разрешено посещать Шумахера во время его восстановления после травм.

После получения титула чемпиона мира Шумахер не остановился и перед новым сезоном попросил разрешения вернуться на трек в Фьорано для дополнительных тестов. Он хотел проверить свою форму, попросив у команды пол дня на заезды.

После того, как он стал чемпионом мира, перед началом нового сезона, он попросил меня вернуться на частный трек в Фьорано. Он сказал: "Не могли бы вы дать мне полдня, чтобы я провел некоторые тесты, чтобы убедиться, что я все еще хорош?". Я думаю, что это большая сила – не быть уверенным в своей хорошей форме,

– сказал Тодт.

Когда Тодта спросили, согласен ли он с тем, что некоторые ошибочно считают Михаэля Шумахера высокомерным, он коротко ответил: "Абсолютно".

Михаэль – застенчивый, щедрый парень. Но он скрывает свою застенчивость, выглядя высокомерным. Не думаю, что ты делаешь это, чтобы помочь себе. Думаю, это в твоем характере, в твоих генах, ты такой,

– говорит друг Шумахера.

Он поделился историей их знакомства и объяснил, как со временем между ним и Шумахером возникли дружеские отношения.

Проблема заключалась в том, что нам пришлось бороться еще в 97-м. Он понял, что его защищают, он понял, что его любят, поэтому это касается обеих сторон. Поэтому одно за другим, профессиональные отношения переросли в дружеские и семейные,

– рассказал Жан Тодт.

Что известно о состоянии Шумахера?