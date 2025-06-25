Барселона объявила дату открытия первого в Европе стадиона на 100 тысяч зрителей
- Барселона вернется на "Камп Ноу" 10 августа.
- Стадион был на реконструкции с 2023 года, его вместимость увеличена до 105 тысяч зрителей.
- Барселона последние два сезона играла домашние игры на Олимпийском стадионе.
Каталонский клуб два последних сезона играл домашние матчи на Олимпийском стадионе. Но уже со старта следующей кампании Барселона вернется на "Камп Ноу".
Каталонская Барселона в последнее время была вынуждена выступать на другом стадионе из-за реконструкции "Камп Ноу". Впрочем, наконец "блаугранас" объявили о возвращении на родную арену, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт клуба.
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Возвращение домой
Уже 10 августа Барселона проведет свой первый матч на обновленном стадионе. Это будет игра Кубка Жуана Гампера, который является традиционным выставочным турниром для каталонцев и состоит только из одного матча.
Соперник пока еще неизвестен. При этом строительные работы в различных зонах арены еще будут продолжаться. Сейчас завершается строительство третьего яруса и VIP-трибун, а также установка крыши.
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После открытия стадиона Барселона еще будет заниматься обустройством территории вокруг него. Отметим, что "Камп Ноу" был на реконструкции с лета 2023 года.
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Теперь арена будет носить имя спонсора и будет называться "Spotify Camp Nou". Вместимость стадиона увеличена до 105 тысяч зрителей, что сделает его крупнейшим в Европе. Последние два сезона Барселона выступала на Олимпийском стадионе.
Напомним, что прошлый сезон выдался удачным для "блаугранас". Каталонцы выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также дошли до полуфинала Лиги чемпионов. К слову, Барселоне грозит потеря очков в новом сезоне.