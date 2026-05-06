"Это трудный вопрос": Кривцов ответил, можно ли считать Мальдеру лучшим вариантом для сборной

Бывший центральный защитник Шахтера Сергей Кривцов заявил, что кандидатура Андреа Мальдеры на пост главного тренера сборной является хорошим выбором. Но не обязательно самым лучшим.

Кривцов оценил фигуру вероятного преемника Сергея Реброва у руля национальной команды. В интервью для 24 Канала он отметил, что итальянский специалист имеет опыт работы, который обязательно пригодится.

Является ли Мальдера лучшей кандидатурой?

Однозначного ответа бывший защитник не дал. Он отметил возможный недостаток, присущий итальянскому специалисту.

Это трудный вопрос, потому что одно дело – работать ассистентом, а другое – быть главным, отвечать за результат, коммуницировать с прессой. Это большее давление на тебя со стороны. Надо смотреть,

– сказал Кривцов.

Экс-лидер обороны Шахтера добавил, что верит в потенциал Мальдеры, а среди доступных для национальной команды кандидатов видит одну равнозначную фигуру – Игоря Йовичевича.

Может, у Йовичевича больший козырь, потому что он разговаривает на украинском. Но опыта топ-уровня больше все же у Мальдеры. Для меня они оба были равноценными кандидатами. Выбрали Мальдеру, поэтому я рад этому выбору,

– поделился мыслями Кривцов.

Ранее стало известно, что УАФ рассматривала Игоря Йовичевича как кандидата на должность главного тренера сборной, но отказалась из-за его высоких финансовых запросов.

Кто такой Сергей Кривцов?

35-летний Сергей Кривцов известен украинским болельщикам прежде всего выступлениями за Металлург (Запорожье) и Шахтер. В составе "горняков" провел 224 матча и выиграл 18 трофеев, среди которых девять чемпионатов Украины.

Последним его клубом был американский Интер Майами, который Кривцов покинул в декабре 2024 года. Тогда же медиапространством ходили слухи, что защитник присоединится к Динамо, но их опроверг президент киевлян Игорь Суркис. Позже Кривцов объявил о завершении карьеры.

Цвета национальной команды футболист защищал с 2011-го по 2023 год: 34 матча, один ассист.

Что известно о назначении Андреа Мальдеры?