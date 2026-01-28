Измены не было: импульсивное заявление олимпийской чемпионки Оксаны Баюл ударило по ее репутации

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл не лишалась украинского гражданства и не имеет паспорта США. Бывшая фигуристка опровергла слухи, которые вызвали волну хейта.

Еще до начала полномасштабного вторжения Оксана Баюл опубликовала эмоциональное сообщение в инстаграме, где заявила, что якобы отказывается от украинского гражданства. Это произошло после того, как президент Украины Владимир Зеленский не пригласил ее на празднование 30-летия независимости.

Что сказала Баюл?

Впоследствии фигуристка опровергла эти слухи, отметив, что ее слова были эмоциональной реакцией, мол, она не подписывала никаких документов. Добавив, что остается украинкой и не имеет гражданства США.

Публикация все равно вызвала волну критики в соцсетях и ложные утверждения о том, что фигуристка якобы получила американский паспорт.

Чем известно о фигуристке?