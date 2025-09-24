Однако после исторического успеха на чемпионате мира-2006 Олег Блохин покинул сборную Украины и возглавил футбольный клуб Москва. Экс-тренер сборной Украины в интервью Игорю Цыганику вспомнил переход в российскую команду, сообщает 24 канал.

Читайте также Разбился в аварии и продался России: где сейчас футболисты, которые вывели Украину на ЧМ-2006

Что сказал Блохин об уходе из сборной Украины?

Олег Блохин рассказал, что имел личный разговор с Григорием Суркисом, который на тот момент возглавлял Федерацию футбола Украины (ныне – УАФ). Тренер говорил о новом контракте, в частности, финансовых условий сотрудничества.

Однако наставнику "сине-желтых" и президенту ФФУ не удалось найти компромисс. Поэтому Блохин покинул сборную Украины и присоединился к футбольному клубу Москва, покинув сборную.

Я пришел к Суркису, мы с ним разговаривали. Говорю: Добавьте немного денег на контракт. Он говорит: Я не могу. Ну и все, я ушел. Сумму не буду называть, но там... Я уже понимал, что не соответствую тем деньгам, которые мне платят. Я уже завоевал со сборной, что-то выиграл и как? Сейчас, наверное, не платят две копейки в сборной,

– рассказал Блохин.

Напомним, что в Москве Олег Блохин проработал недолго. По данным Transfermarkt, украинский специалист покинул российскую команду в ноябре 2008 года, а в 2011 году снова возглавил национальную сборную Украины.

Интервью Олега Блохина: смотрите видео

Отметим, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Олег Блохин в своем инстаграме призвал оккупантов прекратить обстрелы городов и отозвать войска

Чем сейчас занимается Блохин?