Смогут ли украинские клубы пройти дальше в еврокубках – известный тренер оценил шансы команд

Динамо, ЛНЗ и Полесье начали свое выступление в новом еврокубковом сезоне. Киевляне продолжают борьбу в квалификации Лиги Европы, тогда как ЛНЗ и Полесье стартовали в отборе в Лигу конференций.

Украинский тренер Олег Федорчук считает, что фактор домашнего поля уже не имеет такого значительного влияния, как раньше даже несмотря на то, что украинские клубы уже пятый год проводят домашние матчи почти без болельщиков. Об этом он рассказал в интервью 24 Каналу.

Шансы украинских клубов в еврокубках

По словам эксперта, современные футболисты гораздо лучше адаптируются к психологическому давлению, чем предыдущие поколения.

Когда-то это был фактор. Очень важно лет 20 назад. И это все учитывали. Теперь играет другая молодежь с отличной ментальностью. У нее сейчас очень развита стрессоустойчивость,

– сказал Федорчук.

В качестве примера эксперт привел чемпионат мира, где команды-хозяева сначала имели определенное преимущество, однако со временем все выровнялось.

Фактор этот есть. Но не более 5 – 10%,

– отметил он.

Также Федорчук оценил шансы украинских представителей по еврокубковым противостояниям. По его мнению, фаворитами каждой из пар являются соперники украинских команд.

Шансы наших команд я вижу несколько меньше, чем у соперников каждой из пар. 60 на 40 в пользу ПАОКа. Копенгаген – 55 на 45. Гент – тоже 55 на 45. Для игровых видов спорта 40% – это очень большой шанс,

– подытожил Федорчук.

Как команды сыграли свои матчи

Динамо начало еврокубковый путь с первого раунда квалификации, где одолело Университет. Оба поединка завершились без голов (0:0), а победитель определился в серии пенальти (4:2 в пользу киевлян).

Во втором квалификационном раунде Лиги Европы Динамо встретилось с ПАОКом . Первый матч завершился поражением украинской команды со счетом 2:3. Если по итогам двух встреч киевляне не смогут пройти дальше, то они продолжат выступления в Лиге конференций в третьем раунде квалификации. Их возможным соперником станет команда, проигрывающая в противостоянии Карабах – ЦСКА София. В случае победы над ПАОКом Динамо сыграет против сильнейшего в паре Хаммарбю – Андерлехт.

ЛНЗ провел свой первый в истории еврокубковый матч, сыграв вничью 0:0 с Гентом. Если украинский клуб победит по сумме двух встреч, в третьем раунде квалификации Лиги конференций они встретятся с победителем пары Гетеборг – Левадия.

Полесье во втором раунде квалификации Лиги конференций противостоит Копенгагену. Первая игра завершилась результативной ничьей 3:3. В случае прохождения клуба дальше по сумме двух матчей Полесье в следующем раунде сыграет с победителем дуэли Дебрецен – Пюник.