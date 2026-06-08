Умерла врач национальной сборной Украины по фехтованию

Федерация фехтования Украины сообщила о внезапной смерти Ольги Агеенко. Она занимала должность врача национальной сборной команды.

Как отмечается в сообщении ФФУ, более десяти лет она работала со сборной командой Украины. Она демонстрировала высокий профессионализм, глубокие знания в области спортивной медицины и искреннюю преданность своему делу.

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Что написала федерация об Агеенко?

Коллеги и спортсмены отмечают, что Ольга Николаевна была внимательным и чутким врачом, который всегда находил время не только для профессиональной помощи, но и для поддержки добрым словом и советом.

В федерации подчеркивают, что в памяти команды она останется как высококлассный специалист и светлый человек. Также сообщается, что Ольга Николаевна была любящей женой, заботливой мамой и бабушкой.

Федерация фехтования Украины выразила искренние соболезнования семье и близким покойной, отметив, что разделяет боль утраты.

Какие потери были в украинском спорте?

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В ночь на 14 мая во время массированного российского ракетного удара по Киеву погиб 30-летний хоккеист и флорболист Юрий Орлов. Ракета попала в жилой дом спортсмена, полностью разрушив подъезд.