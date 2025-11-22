Киевское Динамо продолжает провально выступать в сезоне 2025 –2026. Из-за неудачных результатов фанаты активнее требуют отставки Александра Шовковского.

Несмотря на чемпионство прошлого сезона Александр Шовковский остается на грани отставки, сообщает 24 Канал со ссылкой на ТаТоТаке. Особенно этот вопрос обострился после третьего поражения киевлян подряд в УПЛ.

Будет ли новый тренер в Динамо?

В 13-м туре УПЛ в Киеве в 13-м туре УПЛ Динамо уступило Колосу. Это первый случай в истории "бело-синих", когда они терпят три проигрыша подряд в рамках чемпионата Украины.

Впрочем СМИ уверяют, что на данный момент президент Динамо Игорь Суркис не рассматривает вопрос отставки тренера. Пока что Шовковский гарантированно сохранит свою должность как минимум до матча Лиги конференций против Омонии (27 ноября).

При этом сообщается, что смена тренера до зимнего перерыва является маловероятной. Если руководители Динамо и решатся уволить Шовковского, то это произойдет уже после завершения первой части сезона.

Напомним, что Александр возглавил киевлян в ноябре 2023 года. За это время Динамо провело под его руководством 89 матчей, оформив 52 победы, 20 ничьих и 17 поражений согласно данным Transfermarkt.

Что с Динамо в сезоне 2025 – 2026?