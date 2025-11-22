  • В текущей еврокампании Динамо не смогло добиться успеха в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы. Команда вылетела от Пафоса и Маккаби Тель-Авив соответственно.
  • В итоге киевляне попали в основную стадию Лиги конференций. Там команда стартовала с двух поражений от Кристал Пэлес и Самсунспора, после чего разгромили Зриньски.
  • У турнирной таблице "бело-синие" занимают 24-е место, которое дает право на выход в 1/16 финала турнира. Тем не менее в УПЛ ситуация становится катастрофической.
  • В чемпионате Украины Динамо идет аж пятым, отставая от Шахтера на 10 баллов. Единственной отрадой для "бело-синих" можно назвать Кубок Украины, где киевляне выбили Шахтер в очной битве и добрались до четвертьфинала.