  • У поточній єврокампанії Динамо не змогло досягти успіху у кваліфікації Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Команда вилетіла від Пафоса та Маккабі Тель-Авів відповідно.
  • В підсумку кияни потрапили в основну стадію Ліги конференцій. Там команда стартувала з двох поразок від Крістал Пелес та Самсунспора, після чого розгромили Зріньски.
  • У турнірній таблиці "біло-сині" посідають 24-те місце, яке дає право на вихід в 1/16 фіналу турніру. Проте в УПЛ ситуація стає катастрофічною.
  • В чемпіонаті України Динамо йде аж п'ятим, відстаючи від Шахтаря на 10 балів. Єдиною відрадою для "біло-синіх" можна назвати Кубок України, де кияни вибили Шахтар в очній битві та дістались чвертьфіналу.