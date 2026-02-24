Не хотят видеть россиян на церемонии открытия Паралимпиады: какие страны объявили бойкот

Четыре страны отказались от участия в церемонии открытия Паралимпиады в знак солидарности с Украиной. Это стало реакцией на допуск к Играм атлетов из России под их национальным флагом.

Украинские спортсмены и правительство уже объявили о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады-2026 из-за решения Международного паралимпийского комитета допустить россиян и белорусов к выступлениям под национальной символикой. Другие страны тоже стремятся усилить давление на спортивные организации и напомнить о продолжающейся войне в Украине, сообщает 24 Канал.

Кто будет бойкотировать открытие Паралимпиады?

Национальные паралимпийские комитеты Польши, Финляндии, Эстонии и Латвии объявили, что их делегации не будут участвовать в официальной церемонии открытия зимних Игр, запланированной на 6 марта в итальянском Милане.

В своих заявлениях эти страны подчеркнули, что не готовы стоять рядом с представителями государств-агрессоров, пока продолжается война в Украине, пишет Latvian Public Media.

Причина протеста и реакция спортивного сообщества

Причиной протестных действий стал шаг Международного паралимпийского комитета, который позволил шести российским и четырем белорусским спортсменам выступать на Паралимпиаде под своими национальными флагами и с национальными гимнами после лет санкций и ограничений.

Эта позиция встретила решительное сопротивление Украины, Чехии, Польши и ряда других союзников, которые считают решение неприемлемым на фоне продолжающейся агрессии России.

Такой объединенный бойкот имеет целью привлечь внимание к политическим и этическим аспектам участия агрессорских государств в мировых спортивных соревнованиях, а также ослабить легитимизацию их присутствия на международной арене.

Что известно о допуске России и Беларуси на Паралимпиаду-2026?