МПК объяснил, почему запретил форму Украины с Крымом на Паралимпиаде-2026
- Международный паралимпийский комитет запретил форму сборной Украины из-за наличия карты страны, что нарушает правила относительно политических символов.
- Украинцы, включая атлета Владислава Гераскевича, выразили возмущение этим решением, а команда была вынуждена срочно сменить форму.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года стартуют в пятницу, 6 марта. Национальная сборная Украины планировала выступать на Паралимпиаде в обновленной форме, однако в Международном паралимпийском комитете сочли ее дизайн "политическим" и запретили спортсменам соревноваться в этой экипировке.
В МПК объяснили причины запрета формы сборной Украины на Паралимпиаде-2026. Об этом рассказал директор по коммуникациям организации Крейг Спенс в комментарии для издания Главком.
Как МПК аргументировал свое решение?
По словам Спенса, форма украинских спортсменов не соответствовала требованиям Международного паралимпийского комитета. На одежде участников запрещено использовать любые символы, связанные с национальной идентичностью страны.
Согласно правилам МПК по форме для Паралимпийских игр тексты национальных гимнов, мотивационные слова, публичные/политические сообщения или лозунги, связанные с национальной идентичностью – запрещены. Карта страны подпадает под эту категорию, поэтому один элемент формы НПК Украины для Игр-2026 не был одобрен. НПК Украины быстро предложил альтернативу, которую одобрил МПК,
– объясняет Спенс.
Как украинцы отреагировали на решение МПК о запрете формы?
- Владислав Гераскевич
Назвал такой запрет недопустимым и несправедливым и призвал поддержать украинских атлетов, протестуя против этого решения во время Игр. В обращении в инстаграм он подчеркнул, что украинцам приходится не только соревноваться на спортивных аренах, но и бороться за свои права на международной арене.
Валерий Сушкевич
По его словам, форма была очень красивая, очень символическая и четко должна была подчеркнуть, что Украина существует в мире и Европе со всеми своими территориями без оккупации.
Однако, из-за отказа организаторов, команде пришлось срочно изготавливать другой комплект формы и доставить его автобусом в Италию, где уже находятся украинские паралимпийцы.
Пользователи соцсетей
Подавляющая часть комментариев по МПК имела негативный характер.
Что известно о Паралимпиаде-2026?
МПК принял решение не предоставлять российским медиакомпаниям прав на показ зимних Паралимпийских игр-2026 на территории России.
Несмотря на запрет трансляций, российские и белорусские спортсмены были допущены к участию со своими национальными флагами и гимнами, что вызвало широкую критику. Это первый подобный случай с 2014 года, когда Россия теряла право на полноценное представление на Паралимпиадах.
Украина и еще несколько европейских стран объявили о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады, среди них – Финляндия, Чехия, Польша, Латвия, Нидерланды и другие.