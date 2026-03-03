МПК объяснил, почему запретил форму Украины с Крымом на Паралимпиаде-2026

Зимние Паралимпийские игры 2026 года стартуют в пятницу, 6 марта. Национальная сборная Украины планировала выступать на Паралимпиаде в обновленной форме, однако в Международном паралимпийском комитете сочли ее дизайн "политическим" и запретили спортсменам соревноваться в этой экипировке.

В МПК объяснили причины запрета формы сборной Украины на Паралимпиаде-2026. Об этом рассказал директор по коммуникациям организации Крейг Спенс в комментарии для издания Главком.

Как МПК аргументировал свое решение?

По словам Спенса, форма украинских спортсменов не соответствовала требованиям Международного паралимпийского комитета. На одежде участников запрещено использовать любые символы, связанные с национальной идентичностью страны.

Согласно правилам МПК по форме для Паралимпийских игр тексты национальных гимнов, мотивационные слова, публичные/политические сообщения или лозунги, связанные с национальной идентичностью – запрещены. Карта страны подпадает под эту категорию, поэтому один элемент формы НПК Украины для Игр-2026 не был одобрен. НПК Украины быстро предложил альтернативу, которую одобрил МПК,

– объясняет Спенс.

Как украинцы отреагировали на решение МПК о запрете формы?

Владислав Гераскевич

Назвал такой запрет недопустимым и несправедливым и призвал поддержать украинских атлетов, протестуя против этого решения во время Игр. В обращении в инстаграм он подчеркнул, что украинцам приходится не только соревноваться на спортивных аренах, но и бороться за свои права на международной арене.

Валерий Сушкевич

По его словам, форма была очень красивая, очень символическая и четко должна была подчеркнуть, что Украина существует в мире и Европе со всеми своими территориями без оккупации.

Однако, из-за отказа организаторов, команде пришлось срочно изготавливать другой комплект формы и доставить его автобусом в Италию, где уже находятся украинские паралимпийцы.

Пользователи соцсетей

Подавляющая часть комментариев по МПК имела негативный характер.

