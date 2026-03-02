Не увидят своих с флагом: МПК запретил трансляцию Паралимпиады в России

Международный паралимпийский комитет запретил показ Игр-2026 на территории России. В то же время разрешил россиянам и белорусам выступать со своими флагами.

Организация отказала российским медиакомпаниям в правах на трансляцию Паралимпиады в своей стране. Такое решение в МПК объяснили регуляторными требованиями, сообщает 24 Канал.

Почему ввели запрет?

Международный паралимпийский комитет объяснил, что ограничение действует только для Паралимпиады 2026 года и связано с новыми правилами медиаправ, а не со спортивными санкциями, информирует Матч ТВ.

Ранее МПК уже оказался в центре скандала из-за запрета на использование карты Украины в форме сборной на соревнованиях, что повлекло критику со стороны Киева и международных партнеров.

Политика МПК и реакция мира

Несмотря на запрет трансляции, российские и белорусские спортсмены допущены к участию в Паралимпийских играх с полными национальными символами.

Их присутствие на Играх вызвало критику со стороны Украины и ряда других стран, которые уже объявили о бойкоте церемонии открытия из-за этого решения.

Украинские спортсмены будут участвовать в соревнованиях, но официальные лица не посетят церемонию открытия в знак протеста против возвращения российской и белорусской символики на международной арене. Такие же шаги рассматривают и некоторые страны ЕС.

Что известно о допуске России и Беларуси на Паралимпиаду-2026?