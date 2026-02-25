Украина отправит на зимнюю Паралимпиаду рекордное количество спортсменов: весь перечень участников

В минувшие выходные в Италии завершились очередные зимние Олимпийские игры. Украина была представлена 46-ю спортсменами, но медали так и не взяла.

Теперь же Милан и близлежащие регионы примут новое громкое спортивное событие. С 6 по 15 марта состоятся 14-е зимние Паралимпийские игры, сообщает Суспільне Спорт.

Кто представит Украину на Паралимпиаде?

Среди 55-ти стран-участниц соревнований будет и Украина. Наша сборная получила 25 лицензий, поэтому отправится в Милан в составе 35-ти спортсменов.

Из них будет десять гайдов и 25 паралимпийцев. Это рекордное количество лицензий для нашей страны за всю историю зимних Паралимпийских игр. Ранее больше всего наших параатлетов было в 2014 году (23).

ВИД СПОРТА СПОРТСМЕНЫ Лыжные гонки и биатлон

(поражение опорно-двигательного аппарата) Григорий Вовчинский

Дмитрий Середа

Сергей Романюк

Серафим Драгун

Александр Алексик

Павел Баль

Василий Кравчук

Тарас Радь

Григорий Шимко

Ирина Буй

Людмила Ляшенко

Александра Кононова

Богдана Конашук Лыжные гонки и биатлон

(нарушение зрения) Александр Казик

Анатолий Ковалевский

Ярослав Решетинский

Дмитрий Суярко

Максим Мурашковский

Игорь Кравчук

Романа Любашева

Илона Казик

Оксана Шишкова

Александра Даниленко

Сергей Кучерявый (лид)

Дмитрий Драгун (лид)

Артем Казарян (лид)

Александр Мукшин (лид)

Александр Никонович (лид)

Андрей Доценко (лид)

Виталий Труш (лид)

Никита Стахурский (лид)

Дарья Ковалева (лид)

Анастасия Шабалдина (лид) Горнолыжный спорт Максим Гелюта Сноубординг Владислав Хильченко

В общем наша страна будет представлена в четырех видах спорта. Среди участников также будет и известный тревел-блогер Владислав Хильченко, который является автором и ведущим ютуб-шоу "Однією правою".

Церемония открытия зимней Паралимпиады пройдет 6 марта в Вероне. Украина будет бойкотировать это мероприятие из-за допуска России и Беларуси к соревнованиям.

