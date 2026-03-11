На пятый соревновательный день Паралимпийских игр разыграли семь комплектов наград. Украинцы выступили только в двух медальных стартах – мужской и женской лыжной гонке среди спортсменов с нарушением зрения. Ближайшим к пьедесталу был Дмитрий Суярко – в мужской гонке с раздельным стартом он финишировал пятым, сообщает 24 канал.

Смотрите также Медальный зачет зимних Паралимпийских игр-2026

Как выглядит медальный зачет Паралимпийских игр-2026?

Наша страна в медальном зачете уступила представителям России, которые получили 6 медалей (из них 4 золотые), и сборной Франции – 9 медалей (3 золотые). Лидером остается Китай: у него 26 медалей, среди которых 10 золотых.

США поднялись на второе место, обойдя Австрию. Американская команда завоевала 14 медалей: 6 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые. У Австрии – 8 медалей: 4 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые.

Медальный зачет Паралимпийских игр-2026 / Фото Суспільне Спорт

Какие скандалы произошли на Играх со сборной Украины?