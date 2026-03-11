На п'ятий змагальний день Паралімпійських ігор розіграли сім комплектів нагород. Українці виступили лише у двох медальних стартах – чоловічій і жіночій лижній гонці серед спортсменів із порушенням зору. Найближчим до п'єдесталу був Дмитро Суярко – у чоловічій гонці з роздільним стартом він фінішував п'ятим, повідомляє 24 канал.

Наша країна в медальному заліку поступилася представникам Росії, які здобули 6 медалей (з них 4 золоті), та збірній Франції – 9 медалей (3 золоті). Лідером залишається Китай: у нього 26 медалей, серед яких 10 золотих.

США піднялися на друге місце, обійшовши Австрію. Американська команда виборола 14 медалей: 6 золотих, 5 срібних і 3 бронзові. У Австрії – 8 медалей: 4 золоті, 1 срібна та 3 бронзові.

Які скандали відбулися на Іграх зі збірною України?