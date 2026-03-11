Украина вне топ-5: изменения в медальном зачете Паралимпиады-2026
- На Паралимпиаде-2026 сборная Украины опустилась на седьмое место в медальном зачете, уступив России, Франции, Китаю, США и Австрии.
- Украинская команда столкнулась с запретами на использование национальной символики, что вызвало скандалы и обвинения в дискриминации.
На Паралимпийских играх-2026 сборная Украины второй раз подряд осталась без медалей. Команда потеряла позиции и опустилась на седьмое место медального зачета.
На пятый соревновательный день Паралимпийских игр разыграли семь комплектов наград. Украинцы выступили только в двух медальных стартах – мужской и женской лыжной гонке среди спортсменов с нарушением зрения. Ближайшим к пьедесталу был Дмитрий Суярко – в мужской гонке с раздельным стартом он финишировал пятым, сообщает 24 канал.
Как выглядит медальный зачет Паралимпийских игр-2026?
Наша страна в медальном зачете уступила представителям России, которые получили 6 медалей (из них 4 золотые), и сборной Франции – 9 медалей (3 золотые). Лидером остается Китай: у него 26 медалей, среди которых 10 золотых.
США поднялись на второе место, обойдя Австрию. Американская команда завоевала 14 медалей: 6 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые. У Австрии – 8 медалей: 4 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые.
Медальный зачет Паралимпийских игр-2026 / Фото Суспільне Спорт
Какие скандалы произошли на Играх со сборной Украины?
- Перед началом Паралимпийских игр-2026 вспыхнул скандал вокруг украинской команды. Международный паралимпийский комитет запретил использование парадной формы с картой Украины формы с картой Украины, объяснив это "политическим характером" символики.
Инциденты продолжились с государственным флагом: семье одного из спортсменов запретили пронести флаг на стадион, а делегацию Украины заставили убрать его с фасада здания. Паралимпийку Александру Кононову попросили снять серьги с надписью "Stop War", а семью Тараса Радя – убрать национальные символы на трибунах.
Украинские спортсмены и тренеры заявляют о систематическом давлении и дискриминационных ограничениях во время игр, а украинская фехтовальщица Ольга Харлан назвала такие действия попыткой ограничить проявление украинской идентичности на международной арене.