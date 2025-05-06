Зинченко в шаге от финала Лиги чемпионов: чего ждать от матча ПСЖ –Арсенал

Парижская команда добыла минимальное преимущество над Арсеналом и теперь намерена защитить его дома. Победитель пары выйдет в свой второй финал Лиги чемпионов в истории.

В Лиге чемпионов 2024-2025 наступила пора ответных матчей 1/2 финала. На среду, 7 мая, вынесена игра в Париже, где местный ПСЖ будет противостоять Арсеналу, сообщает 24 Канал. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Арсеналу надо камбэк

Команды имели почти равные шансы на проход в финал перед первым матчем. Впрочем игра в Лондоне несколько удивила, ведь Арсеналу не удалось получить хотя бы ничью.

Ранний гол от Дембеле стал единственным в матче, а значит и сделал ПСЖ фаворитом в этой паре. Теперь команде Луиса Энрике достаточно не проиграть дома, чтобы выйти в свой второй финал ЛЧ в истории.

При этом обе команды почти решили свои задачи на внутренней арене. Арсенал уже потерял шансы на чемпионство, но при этом уже де-факто обеспечил себе место в Лиге чемпионов. ПСЖ уже давно выиграл "золото" Лиги 1 и теперь должен разве что подготовиться к финалу Кубка.

Прогноз Favbet

Поэтому все силы команд будут брошены на полуфинальный матч в Лиге чемпионов. Фаворитом в нем ожидаемо считается ПСЖ согласно котировкам Favbet.

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Проход французов в финал оценивается в 1,26, тогда как Арсенала – аж в 3,96. Что же касается расклада сил непосредственно на игру в Париже, то коэффициенты следующие:

победа ПСЖ – 2,12

ничья – 3,75

победа Арсенала – 3,40

Вероятность серии пенальти составляет 5,50. При этом эксперты ожидают результативный матч. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 1,68, тогда как на ТМ2,5 – 2,21. Главными фаворитами на забитый мяч являются следующие футболисты: