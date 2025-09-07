Укр Рус
7 сентября, 18:41
Трамп посетит финал US Open: транслятора попросили цензурировать реакцию фанов на президента США

Анатолий Дерека
Основные тезисы
  • Дональд Трамп впервые за десять лет посетит финал мужского турнира US Open.
  • Организаторы просят трансляторов цензурировать негативные реакции фанов на визит Трампа.
  • Матч состоится 7 сентября, в финале сойдутся Янник Зиннер и Карлос Алькарас.

Впервые за десять лет Дональд Трамп посетит решающий матч мужского турнира US Open. Организаторы решили обезопасить президента США от освещения в негативном свете.

В воскресенье, 7 сентября, в США состоится финал мужского индивидуального турнира по теннису US Open. Организаторы решили принять определенные меры из-за визита Дональда Трампа, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Athletic.

Что сделают ради Трампа?

Президент США впервые с 2015 года посетит решающий матч турнира Grand Slam. Поэтому американская ассоциация тенниса обратилась к официальным вещателям турнира с необычной просьбой.

Организаторы просят трансляторов не показывать в эфире различные нарушения или реакции на трибунах, связанные с Трампом. Бродкастеров призвали цензуровать любые негативные моменты, которые могут быть вызваны из-за визита президента США.

Перед матчем прозвучит гимн США и во время него на экране должны показать Дональда Трампа. Представитель ассоциации тенниса США Брендан Макинайр заверил, что организаторы всегда просят трансляторов воздержаться от освещения событий вне игрового поля.

Отметим, что в решающем матче мужского турнира US Open сойдутся первая и вторая ракетки мира – Янник Зиннер и Карлос Алькарас соответственно. Встреча начнется ориентировочно в 21:00 по киевскому времени.

К слову, в субботу, 6 сентября, определилась победительница женского турнира US Open-2025. Ею стала "нейтральная" белоруска Арина Сабаленка, которая в финале переиграла американку Аманду Анисимову.

Дональд Трамп и спорт: что известно?

  • Президент США активно использует спортивные события для собственного пиара.
  • В 2025 году Трамп посетил Супер Боул, поединки UFC, чемпионат NCAA по борьбе и финал Клубного ЧМ по футболу.
  • Во время награждения Челси клубным чемпионом мира Дональд запомнился странным поведением и отказом покинуть сцену во время празднования.
  • Перед этим ФИФА подарила Трампу копию трофея Клубного чемпионата мира.
  • К слову, этот кубок был замечен в Овальном кабинете Трампа во время его разговора с Путиным.
  • Кроме того, Трамп активно участвует в запрете трансгендерам выступать на Олимпиаде-2028, которая пройдет в Лос-Анджелесе.
