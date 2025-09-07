Вперше за десять років Дональд Трамп відвідає вирішальний матч чоловічого турніру US Open. Організатори вирішили убезпечити президента США від висвітлення у негативному світлі.

У неділю, 7 вересня, у США відбудеться фінал чоловічого індивідуального турніру з тенісу US Open. Організатори вирішили вжити певних заходів через візит Дональда Трампа, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Athletic.

До теми Він був неймовірним, – Трамп назвав найкращого футболіста усіх часів

Що зроблять заради Трампа?

Президент США вперше з 2015 року відвідає вирішальний матч турніру Grand Slam. Через це американська асоціація тенісу звернулась до офіційних мовників турніру із незвичним проханням.

Організатори просять трансляторів не показувати у ефірі різні порушення або ж реакції на трибунах, пов'язані із Трампом. Бродкастерів закликали цензурувати будь-які негативні моменти, які можуть бути викликані через візит президента США.

Перед матчем прозвучить гімн США і під час нього на екрані мають показати Дональда Трампа. Речник асоціації тенісу США Брендан Макінайр запевнив, що організатори завжди просять трансляторів утриматися від висвітлення подій поза ігровим полем.

Зазначимо, що у вирішальному матчі чоловічого турніру US Open зійдуться перша та друга ракетки світу – Яннік Зіннер та Карлос Алькарас відповідно. Зустріч розпочнеться орієнтовно о 21:00 за київським часом.

До слова, у суботу, 6 вересня, визначилась переможниця жіночого турніру US Open-2025. Нею стала "нейтральна" білоруска Аріна Сабалєнка, яка у фіналі переграла американку Аманду Анісімову.

Дональд Трамп та спорт: що відомо?