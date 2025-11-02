У фаната Реала остановилось сердце после нереализованного пенальти Мбаппе
- Болельщик мадридского Реала Игаль Бродкин умер на стадионе после того, как Килиан Мбаппе не реализовал пенальти.
- Медики оказали помощь на месте и перевезли его в больницу, но спасти жизнь не удалось.
Мадридский Реал в первом Эль-Класико сезона победил Барселону со счетом 2:1. К сожалению, триумф "королевского клуба" омрачила трагедия, случившаяся на трибунах "Сантьяго Бернабеу".
На 52-й минуте матча 10-го тура испанской Ла Лиги Реал – Барселона (2:1) форвард "сливочных" Килиан Мбаппе не реализовал пенальти. В этот момент потерял сознание фанат мадридского клуба Игаль Бродкин из Израиля, пишет 24 Канал со ссылкой на Cope.
Что случилось на матче Реал – Барселона?
По данным источника, несколько болельщиков, что были рядом с Бродкиным, сигнализировали арбитру, чтобы он остановил игру. Даже голкипер Реала Тибо Куртуа подошел к судье, но матч продолжили.
Медицинские службы "Сантьяго Бернабеу" оперативно оказали первую помощь и увезли фаната Реала в больницу Ла-Пас. К сожалению, все усилия реанимировать болельщика оказались напрасными. Через несколько часов у 50-летнего Игаля Бродкина остановилось сердце.
Мой отец был фанатом мадридского Реала до глубины души. Он передал свою страсть к клубу всей семье, мы были неразлучны на каждом матче,
– заявил его сын в эмоциональном заявлении, опубликованном клубом болельщиков.
На матче любимой команды умер Игаль Бродкин / фото клуба болельщиков Реала
Какие скандалы произошли на матче Реал – Барселона?
- Напомним, что на протяжении всего матча Реал – Барселона кипели страсти. В компенсированное время между футболистами обеих команд произошла стычка, в результате которой красную карточку получил Андрей Лунин.
- Во время замены на 72-й минуте матча поссорились главный тренер "сливочных" Хаби Алонсо и нападающий Винисиус Жуниор. Бразилец даже пригрозил наставнику уходом из команды.
- После истерики Винисиуса Жуниора клуб поставил ультиматум капризному футболисту.