Где смотреть матч Реал – Боруссия на Клубном чемпионате мира-2025
- Матч Реал – Боруссия состоится в рамках четвертьфинала на Клубном чемпионате мира-2025.
- Игра будет показана в прямой трансляции в Украине.
- Начало встречи – 5 июля в 23:00 по киевскому времени.
Мадридцы и дортмундцы разыграют путевку в полуфинал клубного Мундиаля. Хаби Алонсо неплохо стартовал во главе Реала, однако самые тяжелые для него матчи еще впереди.
На Клубном чемпионате мира-2025 продолжаются матчи 1/4 финала. В одной из центральных битв этой стадии сыграет мадридский Реал, который сразится с дортмундской Боруссией, сообщает 24 Канал.
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Где смотреть игру
Матч Реал – Боруссия онлайн будет показан в Украине. Официальным транслятором Клубного чемпионата мира-2025 является платформа DAZN, которая показывает все матчи на своей ОТТ-платформе для подписчиков.
Кроме того, прямая трансляция матча Реал – Боруссия будет доступна на канале Суспільне Спорт. Он доступен на большинстве ОТТ-платформ и в кабельных сетях. Начало встречи – 5 июля в 23:00 по киевскому времени.
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Чего ждать от матча
Мадридцы уверенно шагают по сетке клубного Мундиаля. После ничьей с Аль-Хилялем подопечные Алонсо обыграли Пачуку и Зальцбург, после чего выбили в 1/8 финала Ювентус.
Боруссия также неплохо выглядит на этом турнире. Дортмундцы тоже набрали 7 баллов в группе, став ее победителем. А в плей-офф немцы уже успели пройти Монтеррей со счетом 2:1.
За последний год Реал и Боруссия уже дважды пересекались в Лиге чемпионов. В финале турнира 2023-2024 мадридцы победили со счетом 2:0, а уже на этапе лиги прошлого сезона "бланкос" торжествовали 5:2.