Это соревнование является наиболее престижным в молодежном футболе. Участие в нем принимают лучшие команды Европы с игроками до 19 лет, сообщает 24 Канал.
Как Реал выиграл еврокубок?
В понедельник, 20 апреля, в Лозанне состоялся финал турнира, участие в котором приняли бельгийский Брюгге и испанский Реал. Игра получилась довольно равной и завершилась вничью в основное время (1:1).
На гол Ортеги в первом тайме бельгийцы ответили точным ударом Енсена после перерыва. в конце концов матч дошел до серии пенальти, где мадридцы оказались сильнее.
Обзор матча Брюгге – Реал: смотреть видео на Megogo
Это уже второй триумф Реала в Юношеской лиге УЕФА. Предыдущая победа была в 2020 году, когда "бланкос" одолели Бенфику в решающем матче. Рекордсменом турнира по количеству триумфов является другой испанский клуб Барселона (3).
Отметим, что победителем Юношеской лиги УЕФА вместе с Реалом стал украинский футболист Илья Волошин. Вратарь играет в системе клуба с 2024 года, а в текущем еврокубке провел 5 матчей.
Как складывается сезон у Реала?
- Напомним, что за главную команду мадридцев также играет украинский вратарь Андрей Лунин. Сейчас он является игроком стартового состава мадридцев, ведь основной вратарь Тибо Куртуа восстанавливается от травмы.
- Лунин уже наиграл 9 матчей в текущей кампании. Однако для Реала этот сезон складывается неудачно. Команда уже успела сменить тренера, назначив Альваро Арбелоа вместо Хаби Алонсо.
- Клуб вылетел из Лиги чемпионов от Баварии, а также потерпел неудачи в Кубке и Суперкубке страны. Также Реал является андердогом в борьбе за чемпионство в Ла Лиге. За семь туров до финиша отставание от Барселоны составляет 9 баллов.