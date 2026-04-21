Це змагання є найбільш престижним у молодіжному футболі. Участь у ньому беруть найкращі команди Європи з гравцями до 19 років, повідомляє 24 Канал.
Як Реал виграв єврокубок?
У понеділок, 20 квітня, в Лозанні відбувся фінал турніру, участь в якому взяли бельгійський Брюгге та іспанський Реал. Гра вийшла доволі рівною та завершилась внічию в основний час (1:1).
На гол Ортеги в першому таймі бельгійці відповіли точним ударом Єнсена після перерви.Зрештою матч дійшов до серії пенальті, де мадридці виявились сильнішими.
Це вже другий тріумф Реала в Юнацькій лізі УЄФА. Попередня перемога була у 2020 році, коли "бланкос" здолали Бенфіку у вирішальному матчі. Рекордсменом турніру за кількістю тріумфів є інший іспанський клуб Барселона (3).
Зазначимо, що переможцем Юнацької ліги УЄФА разом з Реалом став український футболіст Ілля Волошин. Воротар грає в системі клубу з 2024 року, а в поточному єврокубку провів 5 матчів.
Як складається сезон у Реала?
- Нагадаємо, що за головну команду мадридців також грає український воротар Андрій Лунін. Наразі він є гравцем стартового складу мадридців, адже основний воротар Тібо Куртуа відновлюється від травми.
- Лунін вже награв 9 матчів у поточній кампанії. Проте для Реала цей сезон складається невдало. Команда вже встигла змінити тренера, призначивши Альваро Арбелоа замість Хабі Алонсо.
- Клуб вилетів з Ліги чемпіонів від Баварії, а також зазнав невдач у Кубку та Суперкубку країни. Також Реал є андердогом в боротьбі за чемпіонство у Ла Лізі. За сім турів до фінішу відставання від Барселони становить 9 балів.