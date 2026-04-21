Це змагання є найбільш престижним у молодіжному футболі. Участь у ньому беруть найкращі команди Європи з гравцями до 19 років, повідомляє 24 Канал.

Як Реал виграв єврокубок?

У понеділок, 20 квітня, в Лозанні відбувся фінал турніру, участь в якому взяли бельгійський Брюгге та іспанський Реал. Гра вийшла доволі рівною та завершилась внічию в основний час (1:1).

На гол Ортеги в першому таймі бельгійці відповіли точним ударом Єнсена після перерви.Зрештою матч дійшов до серії пенальті, де мадридці виявились сильнішими.

Це вже другий тріумф Реала в Юнацькій лізі УЄФА. Попередня перемога була у 2020 році, коли "бланкос" здолали Бенфіку у вирішальному матчі. Рекордсменом турніру за кількістю тріумфів є інший іспанський клуб Барселона (3).

Зазначимо, що переможцем Юнацької ліги УЄФА разом з Реалом став український футболіст Ілля Волошин. Воротар грає в системі клубу з 2024 року, а в поточному єврокубку провів 5 матчів.

