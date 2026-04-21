Украинский вратарь выиграл еврокубок в составе мадридского Реала

В Европе близятся к завершению международные клубные турниры. Среди этих турниров уже подошла к завершению Юношеская лига УЕФА.

Это соревнование является наиболее престижным в молодежном футболе. Участие в нем принимают лучшие команды Европы с игроками до 19 лет, сообщает 24 Канал.

По теме Клопп требует выгнать Лунина из Реала, чтобы стать главным тренером

Как Реал выиграл еврокубок?

В понедельник, 20 апреля, в Лозанне состоялся финал турнира, участие в котором приняли бельгийский Брюгге и испанский Реал. Игра получилась довольно равной и завершилась вничью в основное время (1:1).

На гол Ортеги в первом тайме бельгийцы ответили точным ударом Енсена после перерыва. в конце концов матч дошел до серии пенальти, где мадридцы оказались сильнее.

Обзор матча Брюгге – Реал: смотреть видео на Megogo

Это уже второй триумф Реала в Юношеской лиге УЕФА. Предыдущая победа была в 2020 году, когда "бланкос" одолели Бенфику в решающем матче. Рекордсменом турнира по количеству триумфов является другой испанский клуб Барселона (3).

Отметим, что победителем Юношеской лиги УЕФА вместе с Реалом стал украинский футболист Илья Волошин. Вратарь играет в системе клуба с 2024 года, а в текущем еврокубке провел 5 матчей.

Как складывается сезон у Реала?