Ярмоленко стал третьим бомбардиром УПЛ в истории: сколько осталось до рекорда

В чемпионате Украины стартовал 20-ый тур сезона 2025 –2026. На пятницу были вынесены две встречи, среди которых было и киевское дерби.

Действующий чемпион Украины Динамо принимал соседей по городу Оболонь. Подопечные Игоря Костюка одержали волевую победу со счетом 2:1, сообщает 24 Канал.

Кто впереди Ярмоленко?

Один из голов за киевлян забил Андрей Ярмоленко, который впервые за долгое время вышел в старте. Вингер реализовал пенальти после игры рукой от Устименко.

Для Ярмоленко этот гол стал 118-ым в чемпионате Украины за всю карьеру. Благодаря этому Андрей вышел на третье место в рейтинге бомбардиров в истории УПЛ.

Лидер Динамо обошел Евгения Селезнева, на счету которого 117 голов. Впереди остаются лишь две легенды киевлян Сергей Ребров и Максим Шацких. Первый забил 123 мяча, второй – 124.

Топ-10 бомбардиров в истории чемпионата Украины:

Максим Шацких – 124 Сергей Ребров – 123 Андрей Ярмоленко – 118 Евгений Селезнев – 117 Андрей Воробей – 105 Жуниор Мораес – 97 Александр Гладкий – 97 Александр Гайдаш – 95 Марко Девич – 90 Сергей Мизин – 90

Ожидается, что Ярмоленко завершит карьеру летом, ведь его контракт действует до конца текущего сезона. Отметим, что победа над Оболонью стала для "бело-синих" шестой подряд в чемпионате Украины.

