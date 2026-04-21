Появился новый рейтинг лучших боксеров мира: на каком месте Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе (свыше 90,7 килограмма) по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик остался лидером престижного рейтинга. Из списка лучших вылетел россиянин.

Авторитетный боксерский журнал The Ring обновил собственную версию топ-10 лучших спортсменов мира независимо от весовой категории. Во главе списка, по-прежнему, находится непобедимый украинский тяжеловес Александр Усик (24-0, 15 КО).

Какие изменения произошли в рейтинге журнала The Ring?

По мнению экспертов издания, лучшая пятерка осталась постоянной, а изменения коснулись спортсменов из других мест. В частности, рейтинг покинул россиянин Артур Бетербиев, который ранее размещался на шестой строчке.

В результате вверх поднялись боксеры, которые размещались ниже, а на десятой строчке появился мексиканец Эмануэль Наваррете.

Обновленный рейтинг издания The Ring:

Александр Усик Наоя Иноуэ Шакур Стивенсон Джесси Родригес Дмитрий Бивол (7) Дзунто Накатани (8) Давид Бенавидес (9) Девин Хейни (10). Оскар Колласо (–) Эмануэль Наваррете

Отметим, что отсутствие Бетербиева в списке может быть обусловлено потерей поясов и долгим отсутствием на профессиональном ринге.

Свой предыдущий бой он провел в феврале 2025 года, когда уступил представителю Кыргызстана Дмитрию Биволу в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,38 килограмма).

Несмотря на авторитет журнала The Ring в боксерском мире, Александр Усик не является безоговорочным лидером по версиям всех изданий и ресурсов. В частности, портал BoxRec отводит украинцу второе место в рейтинге P4P. Первое же занимает японец Наоя Иноуэ.

