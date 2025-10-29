Роналду порвал сеть после провала с Аль-Насром: видео смешного исполнения штрафного
- Криштиану Роналду вылетел с Аль-Насром от Аль-Иттихада в 1/8 финала Кубка Короля.
- Португалец повеселил неудачным исполнением штрафного.
Португалец продолжает демонстрировать топ-уровень даже в Саудовской Аравии. Однако добыть трофей с Аль-Насром у Роналду пока не получается.
Нападающий сборной Португалии потерял очередную возможность недавно. Его команда встречалась с Аль-Иттихадом в 1/8 финала Кубка Короля, сообщает 24 Канал.
По теме Роналду побил абсолютный рекорд международного футбола: историческое видео
Как провалился Роналду?
"Сине-желтым" не удалось пройти принципиального соперника (1:2). Один из голов за Аль-Иттихад забил Карим Бензема, с которым Роналду провел много лет в Реале.
Сам же Криштиану провел весь матч на поле и был довольно активным. На счету Роналду пять ударов, но только один из них был в створ. А в компенсированное время Роналду повеселил фанатов своим штрафным.
Как Роналду готовился к штрафному: смотреть видео
Нападающий долго настраивался на пробитие со стандарта. Игрок разговаривал в воздух и эмоционально повторял фразу "Ты сможешь". Однако после этого Роналду пробил в стенку и не смог спасти свою команду от поражения.
Обзор матча Аль-Наср – Аль-Иттихад: смотреть видео
Отметим, что это поражение выбило Аль-Наср из Кубка Короля. Пока что у Криштиану не складывается с трофеями Саудовской Аравии. После переезда в эту страну в начале 2023 года Роналду проиграл аж 13 турниров.
Читайте также Роналду стал первым миллиардером среди футболистов: сколько денег у Криштиану
Карьера Криштиану Роналду в Аль-Насре
- Португалец стал игроком Аль-Насру в январе 2023 года после скандального ухода из Манчестер Юнайтед. Накануне трансфера нападающий еще и провалил ЧМ-2022, вылетев в четвертьфинале от Марокко.
- Результативность Роналду остается на топовом уровне. В 114 матчах Криштиану забил 100 голов за Аль-Наср и отдал 21 ассист.
- За это время команда дважды становилась второй в чемпионате Саудовской Аравии, а в прошлом сезоне финишировала третьей.
- Единственным титулом Роналду в Аль-Насре является победа в Кубке арабских чемпионов. Однако этот турнир имеет статус товарищеского соревнования.
- Недавно Криштиану достиг отметки в 950 голов. В текущем сезоне он имеет на своем счету шесть мячей в семи играх, а Аль-Наср лидирует в чемпионате Саудовской Аравии.