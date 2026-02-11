Россияне пронесли флаг на Олимпиаду ради своего чемпиона, который в итоге проиграл украинцу

В Милане и близлежащих регионах Италии продолжаются зимние Олимпийские игры. Соревнования продлятся до 22 февраля и будут включать в себя 16 видов спорта.

Среди них есть и фигурное катание, в котором участвуют трое спортсменов из России и Беларуси. Выступать они могут только под нейтральным флагом из-за решения МОК, сообщает 24 Канал.

Как флаг России оказался на Олимпиаде?

Символика России и Беларуси запрещена на зимней Олимпиаде. Однако все равно бывают случаи, когда флаги стран-террористок попадают в объективы камер.

Так произошло на соревновании по фигурному катанию во время короткой программы. Россияне пронесли свой флаг на трибуны. чтобы поддержать своего спортсмена Петра Гуменника.



Российский флаг попал на трибуны в Милане / скриншот с трансляции

При этом стюарды на стадионе не помешали болельщице вывесить символику террористической страны, несмотря на запрет от МОК. Кроме самого флага, фанатки разрисовали себе лица в его цветах.

Уроженец Санкт-Петербурга является чемпионом России по фигурному катанию. На Петра возлагали большие надежды, но в короткой программе Гуменник занял 12 место.

Спортсмен набрал 86,72 балла и, что приятно, пропустил вперед единственного представителя Украины Кирилла Марсака. Хлпец из Херсона стал 11-ым, вызвав фурор у фанатов.

Как россияне втягивают Олимпийские игры в скандалы?