Йожеф Сабо оценил шансы Владимира Бражко сменить в опорной зоне украинской сборной Ивана Калюжного. Бывший наставник уверен, что Сергей Ребров не станет выпускать в старте талантливого полузащитника киевского Динамо, передает 24 Канал со ссылкой на BLIK.ua.

Стоит узнать Звезда сборной Украины раскрыл имя игрока, которого не хватало команде Реброва

Что сказал Сабо о форме Бражко?

Футбольный эксперт раскритиковал Бражко. По мнению Йожефа Йожефовича, женитьба негативно повлияла на развитие опорного полузащитника киевлян. По словам Сабо, динамовец потерял свою форму, сделав совет Владимиру.

Да не выпустит Ребров Бражко, потому что Бражко сидит на заднице. Он женился и сейчас просто никакой в игре за Динамо. Это не тот Бражко, которого я помню, – с хорошим ударом, видением поля, отбором, физически подготовленный. Надо ему оправляться и возвращаться в форму, а еще очень много для себя подсмотреть из игры того же Малиновского или, например, Калюжного,

– сказал Сабо.

Отметим, что Бражко следил за матчем Исландия – Украина со скамейки запасных, так и не выйдя на футбольное поле. В опорной зоне играл Иван Калюжный, который забил четвертый гол сине-желтой сборной.

Напомним, что Бражко перед игрой против Исландии засветил обручальное кольцо на безымянном пальце. Владимир никак не комментирует тайной свадьбы с украинской известной блогершей Дашей Квитковой. Сама возлюбленная футболиста также молчит о женитьбе.

Ранее Квиткова в своем профиле в инстаграме рассказала, как познакомилась с Бражко.

"Очень много таких вопросов, я не игнорирую вас, если коротко, то я забежала в заведение, в котором Вова меня увидел и решил, что хочет видеть меня каждый день", – рассказывала блогерша.

К слову. Матч Украина – Азербайджан стартует 13 октября в 21:45 (по киевскому времени). Бражко попал в заявку Сергея Реброва на эту игру. Следующий выход Владимира на футбольное поле станет для него 10-м в футболке национальной команды. Сейчас динамовец не запомнился результативными действиями в сборной.

Что известно об отношениях Бражко с Квитковой?