Шоумен Джейк Пол ворвался в топ-5 самых богатых боксеров мира: какие места в Усика и братьев Кличко

В ночь с 19 на 20 декабря состоялся один из самых странных боев в истории бокса. Эпатажный блогер Джейк Пол дрался с олимпийским чемпионом Энтони Джошуа.

Этот поединок стал коммерчески очень привлекательным, значительно улучшив состояние обоих бойцов. После него они поднялись в рейтинге самых богатых боксеров мира, сообщает 24 Канал со ссылкой на GiveMeSport.

Кто является самыми богатыми боксерами мира?

Американский шоумен смог подняться сразу в топ-5. Как странно это не звучало бы, но он заработал больше, чем действующий король хевивейта Александр Усик или бывший абсолют супертяжелого веса Леннокс Льюис.

Украинец замкнул десятку самых богатых боксеров в истории. По данным издания, состояние Усика оценивается в 120 миллионов долларов.

Значительную часть этой суммы он заработал в битвах против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Они также оказались в топ-10.

Также в рейтинг попали и легендарные братья Кличко. Владимир с капиталом в 90 миллионов долларов расположился на 12-й позиции, а Виталий – сразу за ним.

Пальму первенства уже длительное время удерживает Флойд Мейвезер. Что интересно, даже в топ-15 места не нашлось Майку Тайсону, который уже совсем скоро проведет выставочный бой именно против лидера рейтинга.

Самые богатые боксеры в истории: топ-15

1. Флойд Мейвезер – 400 миллионов долларов

2 – 3. Сауль Альварес – 300 миллионов

2 – 3. Джордж Форман – 300 миллионов

4. Мэнни Пакьяо – 220 миллионов

5 – 6. Джейк Пол – 200 миллионов

5 – 6. Оскар Де Ла Хойя – 200 миллионов

7. Энтони Джошуа – 199 миллионов

8. Тайсон Фьюри – 160 миллионов

9. Леннокс Льюис – 140 миллионов

10 – 11. Александр Усик – 120 миллионов

10 – 11. Шугар Рэй Леонард – 120 миллионов

12. Владимир Кличко – 90 миллионов

13. Виталий Кличко – 80 миллионов

14 – 15. Райан Гарсия – 50 миллионов

14 – 15. Мухаммед Али – 50 миллионов

Ожидается, что свое состояние Усик может улучшить уже в первой половине 2026 года. Сейчас ведутся переговоры о его бое против Деонтея Уайлдера.

Что известно о бое Джошуа – Пол, который поднял американца в топ-5 рейтинга?