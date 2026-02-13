В УЕФА сделали заявление о возвращении России в футбол: что сказал Чеферин
- Президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал позицию УЕФА относительно санкций против России.
- Сейчас клубы из страны-агрессора отстранены от участия в международных соревнованиях.
Российский спорт оказался под санкциями после начала полномасштабной войны в Украине. Особенно это касается футбола, где российским командам не рады на международной арене.
Клубы из страны-террористки отстранили от еврокубков, тогда как сборная не допущена к отборам на Евро или чемпионаты мира. При этом позиция УЕФА и ФИФА по этому поводу неоднозначна, сообщает France24.
По теме Подгорело от Инфантино: журналист предложил провести матч между Украиной и Россией в Киеве
Снимет ли УЕФА санкции с России?
Причиной для наложения санкций стал массовый отказ европейских сборных от матчей с Россией. Сам же УЕФА дипломатично избегает осуждения россиян.
При этом периодически звучат заявления, что со страны-агрессора можно было бы снять санкции. В конце концов президент УЕФА Александр Чеферин снова высказался по этому вопросу.
Позиция УЕФА четкая и не изменилась. Однако мы ежедневно изучаем все аспекты этого вопроса,
– заявил словенец.
Какого мнения придерживается ФИФА?
Ранее масла в огонь подлил президент ФИФА Джанни Инфантино. Швейцарец публично выступил в поддержку возвращения России в международные соревнования.
По мнению главы мирового футбола, санкции не дали необходимого эффекта. Он желает, чтобы футбол мог бы объединить народы мира и позволить российским детям играть в разных странах.
Какие санкции против России в футболе?
- С началом полномасштабной войны в Украине УЕФА ввел санкции против сборной России. Страна-агрессор вынуждена играть только товарищеские матчи и пропускать отборы на чемпионаты мира и Европы.
- При этом УЕФА не применяет санкций против сборной Беларуси. Представители этой страны продолжают играть официальные матчи под своим флагом и гимном.
- Кроме того, российские и белорусские игроки без проблем выступают в европейских клубах. Более того, в ПСЖ украинец Илья Забарный играет вместе с вратарем сборной России Матвеем Сафоновым.
- Ранее УЕФА принимал решение о возвращении юношеских команд России к международным соревнованиям. Но после того, как многие страны Европы отказались играть с террористами, союзу пришлось восстановить бан.
- Недавно издание The Times сообщило, что Совет ФИФА не планирует рассматривать вопрос снятия санкций с России. Причиной является как раз позиция многих стран Европы, которые не желают играть в футбол с россиянами.