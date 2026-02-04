Подгорело от Инфантино: журналист предложил провести матч между Украиной и Россией в Киеве
- Журналист Виктор Вацко критически отозвался о заявлениях президента ФИФА Джанни Инфантино.
- Глава мирового футбола считает целесообразным вернуть к соревнованиям команды из России.
Российские войска продолжают терроризировать Украину атаками на гражданское население и инфраструктуру. Враг не собирается прекращать войну
Из-за войны в Украине российский футбол оказался под серьезными санкциями. Клубы отстранили от участия в еврокубках, а сборная России проводит только товарищеские матчи.
Что сказал Вацко об Инфантино?
Однако в последнее время ходят слухи о возможном возвращении россиян к футбольным соревнованиям. Эту информацию также подтвердил и президент ФИФА Джанни Инфантино.
Швейцарец высказался за снятие дисквалификации с России, ведь она якобы не помогла остановить войну. По его мнению, российские игроки должны ездить в Европу на матчи.
Также Джанни считает, что футбол сблизит людей. Такие позорные заявления со стороны Инфантино прокомментировал известный журналист Виктор Вацко у себя на ютуб-канале.
Меня просто трясет от этого цинизма. Не хватает ни слов, ни нервов, ни эмоций. Да ** твою мать, приезжай на три дня в Киев. Я оплачу тебе чартер и квартиру сниму на Позняках, где-то неподалеку от ТЭЦ-5. Приезжай, поспи тут ночку, когда в квартире +5. Еду себе приготовь без света. Сбегай три раза с 20-го этажа и на 20-й без лифта. Один из самых красивых городов Европы. Финал Евро принимал, финал Лиги чемпионов,
– высказался Вацко.
Кроме того, журналист выступил с абсурдной идеей по мотивам спича Инфантино. Виктор в шутку предложил сборным Украины и России сыграть матч в Киеве и посмотреть на "взаимопонимание".
Он говорит, что люди могут объясниться вокруг страсти к футболу. Так давай матч Украина – Россия на НСК "Олимпийский"! Пусть приезжает Валерка Карпин со своими "лаптеногими" покорителями Гренады, Замбии и Брунея. Военным, которые были на передовой, вход бесплатный. Да вы все популиста там ох*еете от того, как футбол может "объединить"! Выворачивает от этого "честного" и "непродажного" энтузиаста-миротворца,
– заявил Виктор.
Отметим, что Совет ФИФА пока не планирует рассматривать вариант со снятием бана для России. Причиной является отказ многих европейских сборных играть против страны-террористки.
Как россиян отстранили от футбола?
- С началом полномасштабной войны в Украине УЕФА забанил сборную России. Страна-агрессор вынуждена играть только товарищеские матчи и пропускать чемпионаты мира и Европы.
- При этом УЕФА не применяет санкций против сборной Беларуси. Пособники террористов продолжают играть официальные матчи под своим флагом и гимном.
- Ранее в интервью шведскому изданию Dagens Nyheter президент УАФ Андрей Шевченко призвал не допускать россиян к Олимпийским играм. Это вызвало истерическую реакцию у известного российского биатлониста.
- К слову, ранее УЕФА принимал решение о возвращении юношеских команд России к международным соревнованиям. Но после того, как многие страны Европы отказались играть с террористами, союзу пришлось восстановить бан.