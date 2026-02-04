Підгоріло від Інфантіно: журналіст запропонував провести матч між Україною та Росією у Києві

Російські війська продовжують тероризувати Україну атаками на цивільне населення та інфраструктуру. Ворог не збирається припиняти війну

Через війну в Україні російський футбол опинився під серйозними санкціями. Клуби відсторонили від участі у єврокубках, а збірна Росії проводить лише товариські матчі.

Що сказав Вацко про Інфантіно?

Проте останнім часом ходять чутки про можливе повернення росіян до футбольних змагань. Цю інформацію також підтвердив і президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Швейцарець висловився за зняття дискваліфікації з Росії, адже вона начебто не допомогла зупинити війну. На його думку, російські гравці мають їздити до Європи на матчі.

Також Джанні вважає, що футбол зблизить людей. Такі ганебні заяви з боку Інфантіно прокоментував відомий журналіст Віктор Вацко у себе на ютуб-каналі.

Мене просто трусить від цього цинізму. Не вистачає ні слів, ні нервів, ні емоцій. Та й*б твою мать, приїдь на три дні у Київ. Я оплачу тобі чартер і квартиру зніму на Позняках, десь неподалік від ТЕЦ-5. Приїдь, поспи тут нічку, коли у квартирі +5. Їсти собі приготуй без світла. Збігай три рази з 20-го поверху і на 20-ий без ліфта. Одне з найкрасивіших міст Європи. Фінал Євро приймало, фінал Ліги чемпіонів,

– висловився Вацко.

Крім того, журналіст виступив із абсурдною ідеєю за мотивами спічу Інфантіно. Віктор жартома запропонував збірним України та Росії зіграти матч у Києві і подивитися на "порозуміння".

Він каже, що люди можуть порозумітись навколо пристрасті до футболу. Так давай матч Україна – Росія на НСК "Олімпійський"! Нехай приїжджає Валєрка Карпін зі своїми "лаптєногими" підкорювачами Гренади, Замбії та Брунею. Військовим, які були на передовій, вхід безкоштовний. Та ви всі популіста там ох*їєте від того, як футбол може "об'єднати"! Вивертає від цього "чесного" та "непродажного" ентузіаста-миротворця,

– заявив Віктор.

Зазначимо, що Рада ФІФА поки не планує розглядати варіант зі зняттям бану для Росії. Причиною є відмова багатьох європейських збірних грати проти країни-терористки.

