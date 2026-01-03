Среди участников соревнования должны быть и представители России. Однако Эстония выступает против допуска представителей страны-террористки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Err.ee.

К теме "Нейтральная" российская саблистка похвасталась футболкой с Путиным: скандальное видео

Почему Эстония может потерять ЧМ по фехтованию?

Правительство Эстонии отказалось давать разрешение россиянам на въезд в свою страну ради участия на ЧМ. Генеральный секретарь Федерации фехтования Эстонии Айвар Паальберг заявил, что эта позиция страны является принципиальной.

Ею Эстония выражает также несогласие с решением Международной федерации фехтования (FIE). Недавно организация приняла решение о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своими флагами.

Из-за этого Эстония рискует потерять право на проведение Мундиаля по фехтованию. Как сообщает Delfi, FIE предупредила эстонцев о необходимости предоставить въезд в страну для всех участников турнира.

Однако заместитель генерального секретаря по вопросам спорта Министерства культуры Эстонии Райдо Митт отметил, что Эстония не может предоставить таких гарантий. Он отметил, что в стране действует "нулевая толерантность" к представителям страны-агрессора.

Как Россия наткнулась на санкции в спорте?