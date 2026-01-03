Серед учасників змагання мають бути і представники Росії. Проте Естонія виступає проти допуску представників країни-терористки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Err.ee.
Чому Естонія може втратити ЧС з фехтування?
Уряд Естонії відмовився давати дозвіл росіянам на в'їзд у свою країну заради участі на ЧС. Генеральний секретар Федерації фехтування Естонії Айвар Паальберг заявив, що ця позиція країни є принциповою.
Нею Естонія висловлює також незгоду із рішенням Міжнародної федерації фехтування (FIE). Нещодавно організація прийняла рішення про допуск російських та білоруських спортсменів до змагань під своїми прапорами.
Через це Естонія ризикує втратити право на проведення Мундіалю з фехтування. Як повідомляє Delfi, FIE попередила естонців про необхідність надати в'їзд у країну для всіх учасників турніру.
Проте заступник генерального секретаря з питань спорту Міністерства культури Естонії Райдо Мітт зазначив, що Естонія не може надати таких гарантій. Він наголосив, що у країні діє "нульова толерантність" до представників країни-агресорки.
Як Росія натрапила на санкції у спорті?
- З початком повномасштабної війни в Україні більшість спортивних федерацій відсторонили Росію від міжнародних змагань. При цьому індивідуальним атлетам дозволили брати участь в нейтральному статусі.
- Для цього їм потрібно було довести свою неналежність до військових структур та непідтримку війни. У свою чергу у командних видах споту Росію не допускали під будь-яким виглядом.
- На жаль, останнім часом деякі федерації почали знімати бан з Росії. У кількох видах спорту представники терористів зможуть виступати під своїм прапором та гімном.
- На Олімпійських іграх же продовжує діяти принцип нейтральності. Російські спортсмени мають довести свою непричетність до військових структур та засвідчити непідтримку війни в Україні.